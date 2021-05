Mától működik a kölcsönző a Holt-Vágon

Csónakot, vízibiciklit, paddleboardot, a vízi eszközökön kívül pedig még kerékpárokat és tandem bicikliket is lehet bérelni – tájékoztatott a komáromi önkormányzat.

Május folyamán – amennyiben az időjárás engedi – a pénteki napokon délutánonként, szombaton és vasárnap pedig 9.00-től 19.00 óráig tart nyitva a kölcsönző. A nyitvatartást a tervek szerint júniusban bővíteni fogják, a nyár folyamán pedig – amennyiben a járványügyi helyzet engedi – minden nap elérhető lesz.

„Mivel az eszközökön a távolság adott és a létszám is korlátozott, így egy jó lehetőség a biztonságos kikapcsolódásra a szabad ég alatt. Az evezőlapátokat és a biztonsági mellényeket folyamatosan fertőtlenítjük” – mondta Kollár Gábor, a helyszínt üzemeltető Comorra Servis igazgatója. Hozzátette, szeretnének jobb kiszolgálást és bővebb választékot biztosítani a büfében is. A működésben újra a kajak-kenu klub tagjai segítenek be.

(Fotó: komáromi önkormányzat)

A kölcsönözhető eszközöket a tavalyi évhez képest újabb paddleboardokkal sikerült bővíteni, amelyek a nagyobb testsúlyú vendégeknek is alkalmasak. Az új járműveket a Dunamente TDM szervezet biztosította a kölcsönzőnek állami támogatás segítségével.

(Komáromi önkormányzat)