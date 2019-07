Marokkó és Jordánia helyett a rendőrőrsre mentek az átvert utasok

A legtöbb ügyfél a napokban értesült arról, hogy hiába fizették be az exkluzív kirándulások borsos árát, Iveta Škulavíková, az ügynökség tulajdonosa félrevezette őket, sokak utazási kérelmét még csak nem is továbbította a kiválasztott utazási irodának.



Káosz és zűrzavar



A Szlovák Utazási Irodák és Ügynökségek Szövetségének, valamint több, az utazási ügynökséggel kapcsolatban lévő utazási irodának a történtek kapcsán megjelent állásfoglalásában az áll, hogy félrevezethették az ügyfeleket, ezért mielőbb tegyenek feljelentést a rendőrségen. Roman Berkes, a szövetség elnöke is azt nyilatkozta a sajtónak, hogy egyértelműen félrevezették az utazni vágyókat, és nem érti, hogyan vásárolhatnak az ügyfelek utazásokat úgy, hogy nincs érvényes szerződésük, illetve bizonylatuk a pénz befizetéséről.

A Globe Travel utazási ügynökség számos esetben még csak nem is értesítette az utazási irodákat a rendelésekről, ezért azok nem foglalhatták le a kiválasztott utazásra szóló időpontokat és szállásokat. A történetben az is érdekes, hogy az utazási ügynökség tulajdonosa időnként mégis befizetett és meg is rendelt egy-egy utazást. Volt, amikor csak az előleget utalta át az utazási irodának, és akadt olyan eset is, amikor továbbította a megrendelést, de nem volt rajta érvényes pecsét és aláírás. Azt, hogy az ügynökség dolgozója hogyan járt el egy-egy megrendelés során, az utazni vágyók már nem ellenőrizték a kiválasztott utazási irodánál.



Fórumon egyeztetnek



A Globe Travel érsekújvári utazási ügynökség károsultjai az egyik közösségi oldalon fórumot indítottak, ahol megosztották egymással a tapasztalataikat, mi több, felmérést is készítettek arról, kit, milyen összeggel károsított meg Iveta Škulavíková, aki a történtek után kórházi kezelésre szorult. Az utazási ügynökség székhelyét már sehol sem találtuk a városban, még az ügynökséget jelző tábla is eltűnt arról az épületről, ahol korábban működött és az ügyfeleket fogadta.

A fórumon megszólalók közül többen egységes fellépésre buzdították a károsultakat. Akadt, aki elismerte, hogy a kecsegtető utazási kedvezmények, valamint a jóval alacsonyabb árak miatt kereste fel pont ezt az érsekújvári ügynökséget. Sokan elismerően szóltak az ügynökség tulajdonosának a hozzáállásáról, kedvességéről, készségéről, és hogy a korábbi jó tapasztalatok, utazási élmények miatt fordultak hozzá ismét. Utólag néhányan arra is emlékeztek már, hogy az idei szezon előtt a hölgy feltűnően zavart volt.



Hamis szerződés



Az érsekújvári Alexandra S. a CK Kartago utazási irodától kapott értesítést arról, hogy hamis az utazási szerződése, és egy elmaradt májusi kirándulásra állították ki az iratokat kitalált rezervációs számmal, ezért semmiképpen sem utazhat el. Azt ajánlották a károsultnak, forduljon a rendőrséghez.



Korábban nem volt gond



Peter P., a hozzászólók egyike leírta, hogy nekik kivételesen érvényes volt a szerződésük, és már külföldön nyaralnak ennek az utazási ügynökségnek a közvetítésével. Lukys H. leírta, hogy június 26-án rendelte, illetve vásárolta meg a kirándulást Tuniszba, és július 21-én indultak volna nyolc napra a menyasszonyával. 2018-ban ugyanennek az utazási ügynökségnek a közvetítésével járt a Maldív-szigeteken, és nagyon elégedett volt. Attól tart, hogy már sosem látja viszont a pénzét a most befizetett kirándulásért, ezért feljelentést tett a rendőrségen.



Ezreket buktak el



A károsultak listát készítettek arról, kit, milyen veszteség ért. Mária J. egy héttagú csapattal utazott volna 7 ezer euróért, Juraj Š. a családi kirándulásért 4800 eurót tett le az ügynökségnél. Zuzana H. a Dominikai Köztársaságba utazott volna négytagú családjával és 5380 eurót fizetett az útért, Michaela L. egy másik családdal együtt indult volna Törökországba, összesen 3500 eurót hagytak ott az utazási ügynöknél. A közösségi oldalon az utazási ügynökség károsultjai közül hatan jelezték, hogy csaknem 6 ezer euró veszteség érte őket, öten több mint 2400 euróért rendeltek utazást, további öten 2800 euróért, négyen több mint 5 ezerért, további négyen 1790 euróért. Van olyan károsult, aki 6006 eurót fizetett be csapata nevében, valamint egy tardoskeddi asszony több mint 4 ezer eurót.

Renáta Čuháková, a Nyitrai Kerületi Rendőrség szóvivője elmondta, nagyon szövevényes esetről van szó, és nem adhat információkat addig, amíg tart a vizsgálat. Annyit azonban elárult, hogy már sokan fordultak a rendőrséghez és tettek feljelentést a károsultak közül, és vizsgálják az ügynökség, valamint az utazási irodák közti kapcsolatokat is.



SMS-bocsánatkérés



A károsultak közül néhányan SMS-t kaptak Iveta Škulavíkovától, és akadt olyan ügyfél is, akinek néhány perc eréig sikerült telefonon beszélni a kórházi kezelés alatt álló nővel. A telefonban is csak annyit mondott, hogy sajnálja a történteket, de kényszerhelyzetben volt.

„Jó napot kívánok. Elnézést kérek a tervezett utazásuk során keletkezett bonyodalmakért, amiért a Globe Travel utazási ügynökség anyagi gondokba keveredett. Múlt héten vallomást tettem a rendőrségen, átadtam minden, megrendelt utazással kapcsolatos dokumentumot. Maximálisan együttműködöm a rendőrséggel. Az egészségi állapotomra való tekintettel, mivel múlt héten kórházba kerültem, most minden ügyfelet SMS-ben próbálok tájékoztatni. Kimondhatatlanul sajnálom, hogy gondokat okoztam. Alázattal, ismételten elnézést kérek. Ha úgy éreznék, átvertem Önöket, kérem, menjenek el a rendőrségre és tegyenek feljelentést. Iveta Škulavíková” – állt az SMS-ben.

A fórumozó pórul járt utasok közül többen elismerték, hogy Škulavíková rendszerint 8-10 százalékos kedvezményt nyújtott nekik az utazásra, ami több száz eurós megrendelésnél már jelentős megtakarításnak bizonyult. Sokan a kedvezmények, a bónuszok miatt fordultak ismételten az érsekújvári utazási ügynökséghez.



Magukat hibáztatják



„Június 2-án befizettem a nyaralás összegét, a biztosítással együtt az ügynökségen keresztül. Kiderült, hogy a Settour utazási iroda nem is tud a rendelésemről. Később volt még egy rendelésem, június 18-án két család számára, és gond nélkül mentünk nyaralni, arról tudott a Settour utazási iroda. Ezek után mit gondoljak a történtekről?” – mondta el a tapasztalataink lapunk kérésére Jozef Vizy.

„Magamat hibáztatom, hogy hiszékeny voltam, és nem ellenőriztem le az adott utazási ügynökség tevékenységét, foglalásait. Már soha többet nem teszek ilyet, ez egy komoly tanulság volt számomra. Legalább a foglalót fizette volna be az utazási irodának, most már nem szerzek nyaralást augusztusra!” – bosszankodott Jozef Vizy, aki kedden tett feljelentést a rendőrségen. Volt egy ismerőse, aki június 29-én utazott volna ki utánuk, de azoknak sem volt lefoglalva a hely. „Amikor felhívtam a Settour utazási irodát, az egyik munkatársuk elmondta, már egy ideje gyanították, hogy valami gond van az érsekújvári ügynökséggel ” – egészítette ki az elmondottakat Jozef Vizy, aki szerint legalább 300?500 ezer eurós kárt okozhatott az ügynökség a kirándulni, utazni vágyó családoknak.

A gútai Gombai Hajnalka is az utazási ügynökség ügyfele volt, megkeresésünkre elmondta, hogy a mostani kirándulás rendelésekor járt először személyesen az iroda tulajdonosánál. „A sógornőm, akivel együtt mentünk volna kirándulni, már múlt évben volt szeptemberben nászúton ennek az utazási ügynökségnek a közvetítésével, és minden a legnagyobb rendben volt. Ezért is kerestük fel őt. De most már másokhoz hasonlóan feljelentést tettünk a rendőrségen, mert nem nagyon van más választásunk” – jegyezte meg Gombai Hajnalka. Amikor felhívta az utazási irodát, amellyel kirándultak volna, megtudta, hogy nem foglaltak le utazást a nevükre. Amikor kiderült, hogy a nyilvántartási szám helyén csak egy pecsét van, azonnal azt ajánlották neki, hogy forduljon a rendőrséghez.

A megálmodott, hosszan tervezett nagy utazás helyett telefonálások, látogatás a rendőrségen, a szomorú és csalódott rokonok, gyerekek vigasztalása lett sok károsult nyári programja. Azok, akik okultak a történtekből, legközelebb már csak olyan ügynökséghez, vagy utazási irodához fordulnak, amely tagja az utazási irodák szövetségének, és a szerződéskötésekor alaposan áttanulmányozzák a kisbetűs részeket is. A többiek okulhatnának a történtekből. Az utazási eufória, a nyárra való felhőtlen ráhangolódás mellett legyenek figyelmesek az ügyintézés során.