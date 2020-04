Már három helyen tesztelnek Kassán

A Louis Pasteur Egyetemi Kórház (UNLP) és a Medirex magánlaboratórium után a sacai kórházban is elvégzik a koronavírusteszteket. A keleti országrészben is egyre több az igazolt fertőzött.

Martina Pavliková, az Agel kórházlánc szóvivője elmondta, hogy a sacai magánkórházban is intenzíven a tesztelőhelyiségek kialakításán dolgoznak. „Egy nagyon komoly folyamatról van szó, melybe a különféle higiéniai-epidémiai üzemmódok ellenőrzése és jóváhagyása is beletartozik. A sátrakat az eredeti tervek szerint már április másodikán fel kellett állítani, két napon belül pedig elkezdjük az első minták levételét. A kórház bejáratánál most minden embert ellenőriznek, azt is figyelik, hogy nem lázasak-e. Akinél hőemelkedést vagy egyéb, a koronavírusra jellemző tüneteket észlelnek, azoktól azonnal mintát vesznekˮ – közölte a szóvivő. A kórházban mintát csak azoktól vesznek, akik testhőmérséklete meghaladja a 38 Celsius-fokot, és klinikai légzési nehézségekkel, száraz köhögéssel vagy légszomjjal küzdenek. Azt, hogy a kassai UNLP-hez hasonló drive-in, vagyis autóból történő tesztelésre lesz-e lehetőség, egyelőre nem tudta megerősíteni.

Kilenc új fertőzött

Az Egészségügyi Információk Nemzetközi Központja (NCZI) honlapján naponta frissülő adatbázis szerint péntek reggelig kilenc új fertőzöttet regisztráltak a keleti országrészben. A fertőzöttek között egy kassai, egy bártfai, egy szinnai (Snina) és egy nátafalvai (Nacina Ves) férfi, illetve több Kassa-környéki településekről származó nő is van. A kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház (UNLP) tegnap délelőtti tájékoztatása szerint péntek délig egyetlen Covid-19-vírussal fertőzött pácienst sem ápoltak a kórház fertőző osztályán. „Csütörtök délelőtt két vírusfertőzés-gyanús pácienst regisztráltunk, a tesztek eredményét a nap végére vártuk. A nap folyamán összesen 14 pácienstől vettünk biológiai mintát, egyikük sem szorult kórházi ellátásraˮ– tudatta lapunkkal Ivana Vaněková, az UNLP szóvivője.

Ingyenes parkolás

A koronavírus terjedésének megfékezése céljából bevezetett óvintézkedések és szigorítások a hét közepétől a városi fizetős parkolást is érintik. „Szerda délután három órától Kassa egész területén ingyenes a parkolás. A 157-es számú általános érvényű rendelet értelmében az összes fizetős parkolóhelyet ideiglenesen töröltük. Ebből kifolyólag az összes parkolóautomatát ideiglenesen kikapcsoltukˮ – közölte Jaroslav Polaček, Kassa főpolgármestere. A város első embere arra kéri a magánparkolókat üzemeltető vállalatokat, hogy az önkormányzathoz hasonlóan ideiglenesen ők is állítsák le a parkolások utáni díjszedést, ezzel hozzájárulhatnak a Covid-19, vagyis a koronavírus terjedésének lassításához, illetve a lakosok havi kiadásainak a csökkentéséhez.