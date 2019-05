Magyar táblák a vasúti megállóhelyeken

Nagypakán, Kispakán, Mihályfán és Nagyabonyban már magyarul is tájékozódhatnak az utasok a megállóról. Michal Lukáč a Szlovák Államvasutak (ŽSR) szóvivője közölte, hogy a napokban a Dunaszerdahelyi-, a Komáromi és a Nagymihályi járás vasúti megállóiban helyezik ki a magyartáblákat.

„Május végig a Bánóc (Bánovce nad Ondavou) – Nagykapos, Pozsony Újváros – Dunaszerdahely – Komárom szakaszokon helyezzük ki a jelzéseket. Úszor és Diósförgepatony kivételével, a társaság idei beruházási tervében szerepel a kezelőépületek felújítása, amelynek része a megállóhelyet jelző szlovák tábla cseréje és a kisebbségi nyelvű jelzés pótlása” – nyilatkozta a szóvivő.

A kisebbségi helységnévtáblák kihelyezéséről a közlekedésügyi minisztérium döntött. Két éve csak az állomásokon, összesen 55 városban szerelték fel a magyar táblákat. A februárban elfogadott törvénymódosításnak köszönhetően kétnyelvűsítik most a megállóhelyeket ott, ahol a kisebbség aránya meghaladja a lakosság 20 százalékát.

„A kétnyelvű táblák elhelyezését pozitív lépésként értékeljük, amely erősíti a lakosok együttélését a kisebbségek által lakott területeken, valamint segíti az utasok tájékozódását” – írta a közlekedési tárca sajtóosztálya.

Michal Lukáčtól megtudtuk, hogy a megállóhelyek megnevezését a kormányhivatal nemzeti kisebbségi főosztálya is jóváhagyta. A ŽSR egységes táblákat helyez ki a megállókban. A szóvivő rámutatott, hogy a jelölések felszerelése a táblák beszerzésétől, legyártásától és kézbesítésétől is függ, de legkésőbb december 15-ig valamennyi, kisebbségek által lakott településen felszerelik a táblát. Dunaszerdahely, Komárom és Nagykapos után júliusban a Galántai és a Szenci járás magyarlakta településeinek megállóiban helyezik ki a jelzéseket. Szeptembertől az Érsekújvári, Lévai, Losonci, Rimaszombati, Nagyrőcei és Rozsnyói járásban folytatódik a jelölés. Novemberben Kassa környékén, valamint a Tőketerebesi járásban is lesznek magyar táblák a vasúti megállókban. A tervek szerint december közepére Úszoron és Diósförgepatonyon kívül a sídi, a feledi és a jánosi megállóban is olvasható lesz magyarul a tájékoztató tábla.