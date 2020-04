Lezárták a vasútállomás várótermét és mindent fertőtlenítenek

Az Érsekújvári Városi Rendőrség dolgozói továbbra is ellenőrzik az érsekújvári utcákat, parkokat és tereket, és figyelmeztetik a rendbontókat. Jozef Tököly a városi rendőrség parancsnoka elmondta, legtöbb gondjuk a hajléktalan lakosokkal volt, akik részegen zaklatták a vasútállomásnál az utasokat. A vasútállomás várócsarnokába csak azok léphetnek be, akik jegyet váltanak, ám a várótermi részt ők sem használhatják. Lezárták a vasútállomás büféjét is, a vásárlókat a bejárati ajtónál lévő asztalnál szolgálják ki. A két újságárus stand nyitva van. Keddi látogatásunk során nyugalom és tisztaság volt a váróterem környékén. Érsekújvárban azonban továbbra is komoly gondot jelent, hogy nincs olyan nappali szociális központ, ahol tisztálkodhatnának, vagy megbújhatnának a hajléktalanok. A város egész éves nyitva tartással éjjeli melegedőt működtet. Az önkormányzat nappali szociális központot nyitott volna a Pozsonyi utca és a Cirill-Metód utca közti zöldterületen, a testület jóváhagyta a pályázati pénzből tervezett beruházást, ám a lakosok petícióban tiltakoztak az újabb zöldterület beépítése és a hajléktalanok ott tartózkodása ellen. Az épület egyik részében higiéniai központot, a másik helyiségben foglalkoztató központot nyitottak volna a rászorulóknak. A városi Novovital cég dolgozói folyamatosan fertőtlenítetik az állomás csarnokát, valamint annak környékét, továbbá a kültéri padokat és a városban lévő autóbusz-megállókat.

Érsekújvárban az áprilisban esedékes önkormányzati ülést nem tartják meg, legközelebb várhatóan június derekán ül össze a testület. A megyei fenntartású Thain János Múzeum dolgozói az ünnepek alatt virtuális múzeumlátogatásra hívják az érdeklődőket az egyik közösségi oldalon.