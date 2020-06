Levendulafesztivál Párkányban

A városban idén már negyedszer rendezték meg a Levendula érintése című fesztivált. Bár most a koronavírus-járvány miatt nem volt süteménykóstolás, lekvár és szörpkóstoló, nem cseréltek recepteket az emberek, azért így is sok hasznos, érdekes terméket és növényt vásárolhatott a közönség.

„Ez tulajdonképpen ennek a kis, csodálatos növénynek az ünnepe. Amely nem csak kellemes illatával és szépségével tűnik ki, de roppant széles skálán hasznosítható, például a gasztronómiában és díszítő elemként, közkedvelt és népszerű a levendula“ – mondta el az Új Szónak Júlia Ždˇárska, a kultúrház igazgatója, a fesztivál házigazdája.

Idén 30 kézműves és levendulatermesztő hozta el növényeit és termékeit, a vásárlók azt is megtanulhatták, hogy mire használhatják és miként termeszthetik otthon ezt a kellemes illatú, gyógyhatású, csodálatos növényt. Az igazgatónő szerint a levendula egyre népszerűbb és már Párkány környékén illetve az Érsekújvári járásban is több helyen találunk levendulaültetvényeket.

„Nagyon keresetttek mostanában a különféle levendula eszenciák, amelyeket kozmetikai termékekbe adagolnak vagy épp étkezési felhasználásra szánnak, de például szappanok, illatosítók természetes alapanyaga is. A konyhában is hasznos, és tudjuk jól, hogy rovarűző hatása is van, a ruhásszekrénybe helyezve például a molyok ellen véd“ – sorolta a levendula jótékony hatásait az igazgatónő.

Bár idén, a járvány korlátozásai miatt, csak védőmaszkban járhattunk-kelhettünk a levendulafesztiválon, a kellemes, finom illatot így is érezhettük, aki pedig komolyan belefogna a levendula termesztésébe, az friss, ültetni való növényeket is vásárolhatott a korzón. Vasárnap délután tehát a párkányi sétálóutca afféle „palóc Provence-é” változott, a franciás hangulatot pedig francia sanzonokkal hangsúlyozták.