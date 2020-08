Leghamarabb 2023-ban veheti kezdetét a szoroskői alagút építése

A csütörtök délutáni tárgyalásra a még csak papíron létező alagúthoz közeli Szádalmás községi hivatalában kerítettek sort. A találkozón a környékbeli települések polgármesterei is jelent voltak. Mint kiderült, a közlekedésügyi miniszter és az államtitkár, valamint az NDS vezetősége nem tervezi az alagút megépítésének a leállítását, azonban az építkezés csak leghamarabb 2023-ban kezdődhet meg. A tárca vezetőinek elmondása szerint a korábban napvilágot látott kijelentések tárgytalanok, a kormány továbbra is prioritásként kezeli a Szoroskői-alagút kivitelezését, és még ebben a parlamenti ciklusban el szeretnék kezdeni a munkát. A jelenlegi versenypályázatot leállítják, a fejlesztéshez kidolgozott geológiai tanulmányt pedig kiegészítik, ugyanis a korábbi a szakértők véleménye szerint több sebből vérzik. A tárgyaláson elhangzottak szerint a meglévő tanulmány hiányos, többekközött a szoroskői hágó alatti forrásvizekkel kapcsolatos megoldásokat sem tartalmazza. A talajban rejlő vízcsatornák átszakításával óriási mennyiségű vizet veszíthetnének, ami a helyiek számára súlyos problémát okozhat. Annak ellenére, hogy az Érsek Árpád által vezett minisztérium idején, amikor a fejlesztés ötlete is megszületett, csak egy egycsövű alagutat terveztek, Doležal és szakemberei nem zárják ki egy kétcsövű alagút megépítését sem. Az alagút finanszírozását azokból az úniós forrásokból tervezik, melyekről hetekkel ezelőtt Igor Matovič miniszterelnök is beszámolt brüsszeli kiutazását követően. Azt, hogy az eredetileg 260 millió eurós összköltséggel bemutatott fejlesztés drágább vagy olcsóbb lesz, a miniszter nem volt hajlandó konkretizálni, de lapunk forrása szerint az alagút drágább lesz. Megközelítőleg 300 millió euróba kerülhet.

