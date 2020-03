Lecsengőben van a bevásárlási láz

A koronavírus-járvány megjelenésével bevásárlási láz lett úrrá a lakosság jelentős részén. Sokan attól tartottak, nem lesz elegendő élelmiszer a boltokban. Felmerült az is, hogy vajon az élelmiszerek terjeszthetik-e a fertőzést. „Tekintettel arra, hogy több valótlan információ jelent meg a csomagolás nélküli élelmiszerekkel kapcsolatban, az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet hangsúlyozza, nincs bizonyíték arra, hogy az élelmiszerek a vírus forrásai vagy terjesztői lennének, természetesen az alapvető higiéniai feltételek és intézkedések betartása mellett. A csomagolás nélküli élelmiszerek forgalmazása a megfelelő higiéniai előírások betartása mellett továbbra is lehetséges” – közölte az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról a két legnagyobb dunaszerdahelyi pékséget kérdeztük.

Szigorú higiéniai előírások

„Egyébként is nagyon sok termékünket csomagolva forgalmazzuk, de nem vettük észre, hogy a vásárlók az utóbbi időben ezeket előnyben részesítették volna a nem előrecsomagoltakkal szemben. Sőt, az üzletek sem kérik ezt a pluszszolgáltatást. Ennek ellenére a múlt héttől már forgalmazunk csomagolt kifliket is, tízes kiszerelésben” – mondta lapunknak Soňa Majthényiová, a Danubia Rt. igazgatónője. Elmondta, a járvány kitörése előtt csak azok számára volt kötelező az arcmaszk viselése, akik a liszttel kerültek közvetlen kapcsolatba, illetve akik bármilyen okból kérték az arcmaszkot. Most már minden dolgozó számára kötelező az arcvédő maszk viselése, legyen szó a gyártásban részt vevő dolgozókról, raktári munkásokról, sofőrökről, vagy eladókról. A gyártásban dolgozók számára lépten-nyomon rendelkezésre állnak a fertőtlenítőszerek, amelyek rendszeres használata kötelező.

Senki nem járt külföldön

A határok lezárása nincs befolyással a vállalat működésére, mert kizárólag szlovákiai beszállítókkal dolgoznak. A kereslet enyhe növekedését a készlet növelésével oldották meg. A gyártás fennakadások nélkül folytatódik, az egyetlen változást a fokozott higiéniai előírások sok bevezetése jelenti. A vállalat felkérte a dolgozóit egy olyan kérdőív kitöltésére is, amelyen néhány hétre visszamenőleg tájékoztatást adtak mozgásterületükről, utazásaikról. Ezen információk szerint a vállalat dolgozói közül senki sem járt külföldön a közelmúltban.

A száraz felületen nem

„Természetesen bennem is felmerült a kétség a friss, csomagolatlan élelmiszerek lehetséges fertőzését illetően, ám az Állami Állatorvosi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet, valamint az Egészségügyi Világszervezet álláspontja megnyugtatott” – közölte Ambrovics László, a dunaszerdahelyi Minit pékipari gyár operatív igazgatója. Ezek szerint a pékáru száraz, meleg felülete nem jó talaj a koronavírus számára, nem is tud az ilyen felületen megragadni. Ugyanakkor itt is érvényes, hogy használni kell a józan paraszti eszünket. Koszos kézzel nem nyúlunk ételhez, vagyis az előre nem csomagolt pékáru vásárlásakor használjunk védőkesztyűt, csipeszt, zacskót, és védjük az arcunkat is, nehogy akár véletlenül is ráköhögjünk, vagy ráprüszköljünk a pékárura.

Hőmérő a portán

„Szlovákia élelmiszeripari higiéniai előírásai egyébként a legszigorúbbak közé tartoznak, mi még ezeken is szigorítottunk, a járvány kitörését követően még ezekre is rátettünk egy lapáttal” – magyarázza az igazgató a gyárban bevezetett szigorításokat. Az új koronavírussal kapcsolatos rendelkezések alapján a cég területére minden dolgozó csak szájmaszkban és kézfertőtlenítés után léphet be. A portán minden egyes belépésnél mindenkinek megmérik a testhőmérsékletét, legyen szó akár adminisztratív, akár a gyártásban dolgozó munkatársról. A gyár területére tilos a belépés azoknak, akik a közelmúltban olyan országban jártak, ahol a koronavírus nagyon elterjedt. Ezek a szigorú rendelkezések március első hetétől vannak érvényben a Minitben.

Pánikszerű bevásárlás

„Alapanyagaink legnagyobb része Szlovákiából származik, de van magyarországi, valamint csehországi beszállítónk is. A szállítások továbbra is folyamatosan, időre érkeznek, minden gond nélkül, így nincs szükségünk a készletek felhalmozására” – jelentette ki Ambrovics László.

Lecsengőben van a nem egész két héttel ezelőtt bejelentett kényszerintézkedések következtében kialakult bevásárlási láz is, amikor az emberek tömegesen vásárolták fel az élelmiszereket. Erre a különböző áruházláncok a megrendelések növelésével reagáltak a pékáru kapcsán is, amelyeket most sorozatban mondanak vissza, mert az emberek vagy felélik a felhalmozott készleteiket, vagy megnyugodtak, és csak a napi, esetleg heti pékáruszükségletüket veszik meg.

Emelkedő árak

Hasonló tapasztalatról számolt be lapunknak az egyik közép-szlovákiai város üzletláncának péke is. Elmondta, az utóbbi két hétben őrült vásárlásba kezdtek a lakosok. „Voltak olyan napok, amikor nyitáskor az emberek megrohamozták a kenyeres- és pékáruspultokat, azokon a napokon mindent eladtunkˮ – mondta lapunknak a neve elhallgatását kérő pék. Úgy tapasztalja, most már megnyugodni látszanak a kedélyek, már olyan zárásaik is vannak, amikor nem adnak el mindent. Ugyanakkor a járvány okozta különleges helyzetben náluk emelkedtek az árak.

„Elsősorban a magánpékségek emelték meg jelentősebben a kenyerek árát, átlag 40–50 centtel. Van olyan termék, például az egyik kenyérfajta, mely már 50 centtel drágább, a fonott kalács ára 99 cent volt, most 1,19–1,29 euró között mozog. Míg a kifli ára változatlan, addig például a császárzsemle ára 11 centről 14 centre nőttˮ – mondta a lapunknak nyilatkozó forrás. Ő is megerősítette, hogy alapanyagból, legyen szó nyersanyagról vagy félkész áruról, nincs hiány, az ellátás folyamatos.

Egymást figyelmeztetik

A vásárlókról elmondta, most már mindenki arcmaszkban vásárol, de még mindig előfordul, hogy egy-két vásárlót meg kell szólítani, hogy vegye fel a kesztyűt a pékáru kiválasztásakor. A vásárlók többsége viszont betartja az új szabályokat. „A minap az egyik hölgyvásárló figyelmeztette a kiflisrekesz mellett, arcmaszk nélkül telefonáló férfivásárlót, illedelmesen de nagyon erélyesen elküldte a rekesz mellől. A férfi szégyenkezve elsomfordált. (sk, ie)