Látogatási tilalom Léván

Léva | Továbbra is érvényben marad a látogatási tilalom a lévai Agel kórház fekvőbeteg részlegén, csak kivételes esetekben engedélyezik a hozzátartozók látogatását.

Martina Pavliková kórházi szóvivő arról tájékoztatta lapunkat, hogy korábban négy, jelenleg két koronavírus-fertőzött beteget kezelnek a kórházban, egyikük lélegeztető-gépre szorul. A járási székhelyen Pavliková tájékoztatása szerint 6,42 százalékkal nőtt a PCR-tesztek során észlelt pozitivitási arány. A kórházi kezelésre érkező betegeknek hetvenkét óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet kel felmutatniuk, vagy huszonnégy óránál nem régebbi negatív antigén tesztet. A szakrendelőkbe érkező betegektől oltási igazolást kérnek, vagy igazolást arról, hogy már volt koronavírus-fertőzésük, más esetekben tesztelniük kell magukat, amire a kórház mobil tesztelőpontján van lehetőség. A kórházban továbbra is felvehetik a védőoltást a betegek, előzetes bejelentkezés nélkül, de időpontot is kérhetnek. Jelenleg Nyitra megyében a Lévai járás az egyetlen, amely már piros besorolást kapott, akadnak családok, ahol két-három COVID19-fertözőtt beteg is van.