Látogatási tilalom az érsekújvári kórházban

Az Érsekújvári járás narancssárga besorolást kapott, ennek megfelelőek a kórház válságstábjának az óvintézkedései. A látogatási tilalom alól rendkívüli helyzetekben az egyes klinikák, illetve osztályok főorvosai menthetik fel a betegek hozzátartozóit. Különleges helyzetekben is csak ketten látogathatják meg a beteget, és legfeljebb tizenöt percig tartózkodhatnak a kórteremben. Arcvédő maszkot kell viselniük, és belépéskor használniuk kell a kézfertőtlenítőt.



A mindkét védőoltást felvett lakosokat, valamint azokat engedik be az osztályra, akik átestek a Covid-19 megbetegedésen legalább 180 nappal ezelőtt, vagy akik huszonnégy óránál nem régebbi negatív antigén-, vagy hetvenkét óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet mutatnak fel. Kivizsgálásra, valamint kórházi kezelésre is csak azok érkezhetnek a kórházba, akiknek hetvenként óránál nem régebbi negatív PCR-tesztjük van, nem mérvadó, hogy kaptak-e védőoltást, vagy sem. Azoknak a kivizsgálásra érkezőknek, akik nem vették fel egyáltalán, vagy csak részben vették fel a védőoltást, hetvenként óránál nem régebbi negatív PCR-, vagy huszonnégy óránál nem régebbi negatív antigéntesztet kell felmutatniuk, mindez vonatkozik a beteg kíséretére. Az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet parkolójában továbbra is tesztelik a lakosokat. PCR-teszteket hétfőtől csütörtökig 7.30 és 11 óra között végeznek, pénteken 8 és 11 óra között, és 55 eurót kérnek. Antigéntesztelésre is van lehetőség 5 euróért, hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton és vasárnap 8 és 12 óra között. A császári-királyi lovardában lévő oltóközpont szeptemberben nem működik, de a kórház gyerekosztályánál lévő oltóponton továbbra is várják az érdeklődőket. Előzetes regisztráció alapján, munkanapokon 8 és 12 óra között oltanak. Augusztus végéig a nagykapacitású oltóközpontban és a kórházban összesen 80 304 személy kapta meg a védőoltást Érsekújvárban.



Az érsekújvári oltóközpont egészségügyi dolgozói mintegy hetven érsekújvári, vágsellyei, galántai, dunaszerdahelyi, párkányi és komáromi régióbeli szociális központba látogattak el mobil oltóegységgel, hogy beoltsák az idős, egészségügyi gondokkal küzdő betegeket.