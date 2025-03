Lassan célegyenesben az ipolysági magyar iskolaközpont létrehozása – áprilisra a minisztérium is zöld utat adhat

Lassacskán mintegy két éves összetett folyamat zárulhat le Ipolyságon. Nyitra Megye Tanácsa hétfőn a Szondy György Gimnáziumban tartotta meg kihelyezett ülését – közölte a tanácskozást követően egymástól függetlenül a megye, ill. Farkas Iván, a Magyar Szövetség frakciójának vezetője.

A megyei tanács és az iskolatanács zöldet adott

Az ülésen napirendre került az intézmény átruházása Nyitra megyéről Ipolyság városára. Farkas közölte: az ülés után Branislav Becík (Hlas) megyeelnök és Csenger Tibor (Magyar Szövetség) alelnök a megyei hivatal igazgatójával és oktatási főosztályvezetőjével, Zachar Pál (Magyar Szövetség) ipolysági polgármesterrel, a városi hivatal illetékes dolgozóival, valamint Gajdács Mónika iskolaigazgatóval együttesen megvitatták az átruházás tartalmi és pénzügyi részleteit.

Délután összeült a Szondy György Gimnázium iskolatanácsa is – amelyen ezúttal részt vett Nyitra megye vezetése. A tanács határozatot hozott arról, hogy támogatja a gimnázium átruházását Ipolyság város hatáskörébe.

Már csak a megyei testület hiányzik

Farkas szerint amennyiben a megyei testület március 24-én átruházza Ipolyságra a gimnázium fenntartását, az iskola 2025. szeptember 2-án kezdődő tanulmányi évét már ilyen minőségében kezdhetné meg. Úgy látja, Nyitra megye és Ipolyság más megyék és városok számára is példát mutathat arra, hogy

ma, 2025-ben is van lehetőség magyar iskolaközpont létrehozására.

Zachar Pál ipolysági polgármester az Új Szónak elmondta, ha a megye is jóváhagyja, akkor a március 27-i városi képviselő-testületi ülésükön még el kell fogadniuk egy formális értesítést a fenntartóváltásról és az iskolaösszevonásról, amelyet majd az oktatási minisztériumnak küldenek el. Zachar hozzátette: a tárcának 60 napja van a jóváhagyásra, de ez várhatóan heteken belül megtörténhetne – vagyis a minisztériumi határozat április végéig megszülethet. Innentől kezdve kezdődne el az összevonásra és költözésre vonatkozó operatív munka. A Szondy gimnázium költözne a város tulajdonát képező alapiskolai épületbe.

Tudtam már az elején is, hogy rögös lesz az út. Örülök viszont annak, hogy mindenki megértette: a magyar iskolaközpont nem valakik vagy valami ellen, hanem valamiért születik. Ezek fontos stratégiai és nem egyszerű döntések, amelyek 10 évre előre meghatározzák a település jövőjét

– mondta lapunknak a polgármester.

Többlépcsős történet

Az ipolysági iskolák sorsa régóta húzódó problémát jelent a város és általánosságban a szlovákiai magyar oktatási hálózat számára is, valamint szervesen összefügg a szaktárca által kezdeményezett optimalizációval is. A helyi alap- és középiskolák státuszának lehetséges rendezéséről már 2023 eleje óta viták zajlanak, amelyek során tavaly még a nemzetiségi kártya is előkerült – emellett kirajzolódni látszódott egy törésvonal is a megyei vezetésben, ill. testületben a Magyar Szövetség és a szlovák pártok között.

Ahogy azonban arról helyi riportban beszámoltunk, 2024 decemberére úgy tűnt, a város és a magyar iskolák részéről megszületett az elvi, konszenzuson alapuló döntés: az alapiskola és a gimnázium összevonva, magyar iskolaközpontként folytathatná a működését.