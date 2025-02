Átveszi a Szondy György Gimnázium fenttartói jogait Ipolyság

Folytatás Pozsonyban és Nyitrán

Február 24-én, hétfőn a város képviselői az iskolaügyi minisztérium illetékeseivel tárgyalnak majd a fővárosban, ahol a fenntartói jog átruházásának gyakorlati részleteit fogják megtárgyalni.

A következő lépésben Nyitra megye hivatalának és Ipolyság városának kell megegyezniük abban, hogy milyen feltételek mellett kerül át a fenntartói jog a városhoz. Ez a megegyezés többek között rendelkezik majd az ingatlan és ingó vagyon, valamint a munkajogi és egyéb kötelezettségek rendezéséről.

Az elképzelés szerint 2025. szeptember 1-től már a város fenntartásában nyitja meg kapuit a Szondy György Gimnázium.

A megyei alelnök és a polgármester támogatják

„Örülök neki és üdvözlöm az ipolysági képviselő testület határozatát, mivel ez a határozat felgyorsítja a folyamatokat. Amennyiben sikerül Ipolyságon létrehozni az iskolaközpontot, akkor az jó példával tud majd szolgálni más városok számára is, ahol 300 fő alatti alap- és középiskolák működnek, melyeknek a fenntarthatósága megkérdőjeleződik majd a következő években.“ – nyilatkozott Csenger Tibor (Magyar Szövetség), Nyitra megye alelnöke.

„Szeretném megköszönni mindenkinek, aki eddig is támogatta és ezután is támogatni fogja azt az elképzelést, miszerint a városnak erős, minőségi és hosszútávon fenntartható oktatási intézményekkel kell rendelkeznie. Már az elején tudtuk, hogy rögös lesz ez az út, lehet néhány ember számára akár népszerűtlen is, de mivel a város jövőjét meghatározó, stratégiai döntésről van szó, nem engedhetünk teret az olcsó populizmusnak és az egyéni érdekeknek, csakis kizárólag a szakmai érveken alapuló, a város és lakosiak érdekeit szolgáló döntéseket szabad hozni” – nyilatkozta Zachar Pál, Ipolyság város polgármestere.