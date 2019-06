Lassabban halad az útburkolás a parkolási tilalmat ignoráló autósok miatt

A Kelet-szlovákiai Vízgazdálkodási Vállalat (VVS) által végzett, közel 20 millió eurós beruházás során - a csővezetékek és az átemelő szivattyúk beépítésekor - természetesen Királyhelmec több pontján, részlegesen vagy teljes egészében, fel kellett bontani az utak burkolatát is. Hogy a közlekedés feltételei - a kisebb nagyob korlátozások mellett - adottak legyenek, a gödröket ideiglenesen homok és kavics keverékével töltötték fel, majd ahol csak lehett, mostanra a kivitelező már az aszfaltozási munkálatokat is elvégezte. Egyebek mellett a Váralja, az Újhelyi, a Mécs László, a Forrás, a Rázus, a Virágos, a Szentesi és a Kert utcákat (összesen 3 kilométer hosszan – a szerk. megj.) már teljes szélességükben újraaszfaltozták, a Leczo Mihály és a Mély utcákban pedig 1 kilométer hosszúságban új aszfaltréteget fektettek le. Balogh Csaba, a királyhelmeci városi hivatal vezetője lapunknak elmondta, az eredeti tervek szerint 2019 szeptemberében befejeződő csatornahálózat-építés utolsó fázisához értek, ám a helyzetet bonyolítja, hogy az útburkolat cseréje jelenleg épp a település legforgalmasabb útjain zajlik. „A Stadion utca kivezető szakaszát a kivitelező június 10-ig teljesen lezáratta a forgalom előtt, így a Fő utca egy részét - ideiglenesen - kétirányusítáni kellett. Időközben a Fő utcát - a körforgalomtó a kultúrházig tartó szakaszon - teljes szélességben újraaszfaltozták, valamint ugyanilyen munkálatokat végeztek el a városközpontban található egyik áruháztól a Mailáth utcáig tartó részen is. A városi művelődési központtól a Štefánik utcáig tartó szakasz egyik sávján cserélték ki az útburkolatot, ahogyan ezt már a Štefánik és a Fő utca kereszteződésétől az üzletközpontig részen is elvégezték. A napokban ezeken a szakaszokon a fennmaradó sávokat is újraaszfaltozzák, illetve a Kórház utca - a Rákóczi úti kereszteződésig - is új aszfaltréteget kap” – tudatta lapunkkal a hivatalvezető.

Leczo Zoltánnak, a város marketing- és sajtóreferensének tájékoztatása szerint a munkálatok zavartalan elvégzését nagyban hátráltatják azok a felelőtlen járművezetők, akik az említett szakaszokon ideiglenesen elrendelt parkolási tilalmat nem tartják be. „Arról nem is szólva, hogy a szabálytalankodók miatt gyakran alakulnak ki balesetveszélyes helyzetek is. A városvezetés ugyan igyekszik mindent megtenni azért, hogy folyamatosan javuljanak a közlekedés feltételi a településen, ám jelenleg nem az utak és a járdák komplex rekonstrukciója folyik, hanem csupán a már említett csatornahálózat-korszerűsítéssel összefüggő "helyreállítási" munkálatok zajlanak. Az egész városra kiterjedő, komplex út- és járdafelújítás csak ez után – a napokban - kezdődik el” –nyilatkozta Leczo Zoltán.

A városi költségvetésben a kátyúzásra elkülönített idei 30 ezer eurós pénzalapot időközben 34 ezer euróra emelték, melyből 21500 eurót költenek egyes utcák újraaszfaltozására. A kormány legutóbbi tőketerebesi kihelyezett ülésén Királyhelmecnek támogatásként 100 ezer eurót szavazott meg, melyet teljes egészében a Stadion utca újraburkolására fordítják.