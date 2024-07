Kürti találkozó, határon innen és túl

A gyerekeknek is kedveskedtek a nap folyamán: volt ugrálóvár, kézműves sarok, arcfestés és hajfonás, nagyon népszerű volt a kisvonat, zsúfolt kocsikkal rótta a falu kanyargós utcáit. A focipálya szélén veterán autók és motorok sorakoztak, kiknek sofőrjei mind a Csallóközi Veteránautók Klubjának egyenpólóját viselték. Az ünnepi megnyitó után először a hazai, már 47 éve fennálló Csallóközkürti Népdalkör szapi népdalokat énekelt, majd Erdőkürt község, Hidaskürt, Hejőkürt, Kürt, illetve Tiszakürt község csoportjai léptek fel. A hagyományőrző műsorok keretében szerepeltek még a helyi óvodások és iskolások, a csallóközkürti Tündérkert Hagyományőrző Csoport, valamint Bugár Noémi és tanítványai mutatták be táncprodukciójukat.

A délelőtti sportversenyek kiértékelése után, a kerek jubileumokhoz és nagyobb ünnepekhez hasonlóan most is kiosztották a polgármesteri díjakat mindazoknak, akik az utóbbi években nagyban öregbítették Csallóközkürt jó hírnevét. Gútai László, egyházi, kulturális és közösségi önkéntes munkájáért, és sok éves képviselői munkájáért; Fekete Norbert, közösségi önkéntes munkájáért, sok éves képviselői munkájáért, illetve a gasztronómia területén elért kimagasló eredményeiért; Papp Ilona kulturális és közösségi önkéntes munkájáért, valamint a helyi Csemadok 30 éven át tartó elnöki tisztségért; Németh Viktor az asztalitenisz sport területén kifejtett 50 éves munkásságáért díjazták. Rajtuk több helyi szervezetet is elismertek, köztük a Csallóközkürti Asztalitenisz Szakosztályt, fennállásának 50. évfordulója alkalmából; a Csemadok helyi alapszervezetét a kulturális és a közösségi munkásságuk elismeréseként; a Csallóközkürti Népdalkör a kultúra, a folklór területén elért kiemelkedő eredményeiért; a Csallóközkürt Önkéntes Tűzoltó Testület a tűz- és katasztrófavédelem területén nyújtott munkásságáért, a közösségi önkéntes munkájáért és a sportversenyeken való aktív közreműködésükért.