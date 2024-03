Középkori kutat találtak a királyhelmeci Csonkavár udvarán

Régi–új termek, falak és egy kút

Mivel a 2018-ban útnak indult munkálatok előtt sohasem végeztek régészeti feltárást a Csonkavár területén és a szakemberek is sötétben tapogatóztak, a palotaépület alaprajza a föld alatti termek köz- és körfalainak köszönhetően sejlett fel előttük, ez adta az irányt a munka megkezdéséhez. Már pár centiméter mélyen új falakba ütköztek, és olyan faragott kőelemeket is találtak, melyekre a munka kezdetekor senki sem számított. Gönczyt és csapatát az eddigi feltárás során természetesen negatív meglepetések is érték, többek között rengeteg felhalmozott szemetet találtak a területen. Óriási földmennyiséget mozgattak meg, és évről évre új falakat, a falakból pedig egész termeket hoztak a föld alól a felszínre. Az eddig véghez vitt munkálatok meghozták eredményüket: az építmény korábbi formája jócskán megváltozott, a két kisebb kőfalként emlegetett várrom folyamatosan változik, jelenleg több szintből áll, és számos olyan része látható, amely eddig a föld alatt rejtőzött. Annak ellenére, hogy még csak márciust írunk, már az idén véghez vitt munkálatok is meghozták a gyümölcsüket. „Korábban azt hittük, hogy a Csonakvárhoz az a kút tartozik, amelyik a várrom feletti udvaron van, de nagyon meglepődtünk, amikor az előző napok során elvégzett talajmunkálatok során rátaláltunk a vár melletti kútra. Nem csak a kút létezése, hanem az állapota is meglepett bennünket. Miután leszedtük a kút tetejéről a faltörmeléket és a földet, lemértük a leleti mélységét, mely jelenleg 6,2 méter. De mivel a városban található kutakhoz képest itt jóval magasabban vagyunk, a meglévő kutak jelenlegi vízszintje szerint ez a kút legalább 34 méter mély lehet, persze több lehetőség is van. Az első az, hogy valóban ugyanaz volt a kút egykor szintje, mint a városiaké, a második az, hogy a várrom feletti hegyből egy föld alatti ér táplálhatta a kutat, a harmadik pedig az, hogy ez egy ciszternával összekombinált kút volt. Az utóbbi úgy értendő, hogy Királyhelmecnek ezen a részén főként tufás talaj van, és ahol mélyebbre ásva elérték ezt a réteget, ott egy masszívabb teknőt alakíthattak ki, amiben a víz lassacskán gyülemlett, s az egy biztosabb vízellátást biztosíthatott a Csonkavár lakói számára” – közölte lapunkkal Gönczy Bertalan.