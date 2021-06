Közel 60 kilométernyi útszakaszt újítanak fel Nyitra megyében

Az EUROVIA SK lapunknak eljuttatott közleményében tudatja, az érintett másod- és harmadrendű utakon összesen 3,5 millió euró értékű felújítást végeznek el. Júniusban a Komáromi és az Érsekújvári járás területén kezdték el a munkálatokat. A Lévai járásban kerül sor a legtöbb szakasz újraaszfaltozására, itt összesen 14,67 kilométeren kapnak új burkolatot az utak. A leghosszabb megújuló rész a Szántó (Santovka) és a Borfő (Brhlovce) részét képező Kőhatár közti szakasz 2,99 kilométerrel. A Lévait az Érsekújvári járás követi 12,72 kilométerrel, amelyen belül például rendbe tesznek egy kritikus, 2,35 kilométeres szakaszt is Garamkövesd és Helemba között. A Komáromi járásban összesen 10,93 kilométernyi utat érint a felújítás, így például hamarosan nekifognak a Nemesócsát és Gútát összekötő út újraaszfaltozásának is 2,26 kilométeren. Nemesócsa polgármestere, Válek Iván lapunk érdeklődésére elmondta, nagyon örülnek az útjavításoknak, mivel elég sok tehergépjármű használja ezt a több helyen kanyargós útszakaszt, s a korábbi tapasztalatok alapján gyorsan kigyúrják az aszfaltborítást, így annak minősége nem mellékes kérdés. „Ami viszont nekünk nagyon fontos volna, az a Nemesócsát elkerülő út. Mindenünk megvan a fejlesztéshez, a telkek is, csak állami támogatás kellene hozzáˮ – tette hozzá annak margójára, mivel lehetne tovább javítani a helyi közlekedést és a lakosok életminőségét.

A cég figyelmeztet, a munkálatok által érintett utakon 30 km/h-s forgalomkorlátozás van érvényben, a forgalomterelést pedig jelzőlámpák vagy munkások segítségével végzik. Szakaszoktól függően 10-től 30 napig kell számolni az adott építkezés befejezésével.

