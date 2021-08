Kosárfonástól a fonott kalácsig

Vesszővilág címmel tartotta meg a helyi kultúrházban a nyári kulturális idényt búcsúztató rendezvényét a városi művelődési központ. A fűzfavessző mint legelterjedtebb természetes alapanyag felhasználása, a vessző és egyéb természetes anyagok felhasználásának sokoldalúsága, egy régi, népi mesterség felelevenítése fémjelezte a családbarát fesztivált. A köbölkúti Balogh házaspár, Renáta és Péter a kosárfonás művészetébe avatta be a nagyokat és a kicsiket, részletesen bemutatva a munkafolyamat elemeit is. Mint azt Péter elmondta, a mesterséget még 2015-ben az ipolyszalkai tájházban kezdte elsajátítani, azóta folyamatosan képezte magát. Ő amerikai fűzvesszőt használ, mert az jól alakítható és strapabíró anyag. A közönség azt is megtudhatta, miként kell beáztatni, kifőzni, szárítani, „edzeni“ a vesszőket, és milyen technikával fonják a kosarakat. A mester szerint az előre elkészített fűzfavesszőkből egy rendes méretű füles kosár 6-7 óra munkával készül el, és erre körülbelül 120 vesszőt használnak fel. A fesztiválon más módszerrel és más, természetes alapanyagból készített fonott termékeket is meg lehetett vásárolni, miként házi szörpöket, befőtteket, savanyúságokat, gyógytea-keverékeket és gyümölcsös finomságokat is.

Galéria

Kalácsparádé, háziasan

A gyerekeket is sok érdekesség és csemege várta, a legkisebbek színes homokrajzokat is készíthettek. A Barta Gyula Galáriába a művelődési központ az Évszázadok kosarai című kiállítással készült, a kultúrház színpadán pedig a Rena Art műhely tartott rendhagyóan szép és szokatlan divatbemutatót, melynek keretében népművészeti motívumokkal díszített, de modern hétköznapi és alkalmi öltözékekben vonultak fel. A rendezvény gasztroblokkjában ezúttal szintén a fonásra összpontosítottak, ugyanis meghirdették a legfinomabb fonott kalácsok versenyét. A benevező konyhatündérek, nagyik és unokák, szakácsnők és szakácsnék nyálcsordítóan gusztusos, esztétikailag is kifogástalan kalácskölteményekkel örvendeztették meg a közönséget, a verseny kiértékelése után pedig kóstolót is kaphattunk a házi finomságokból. Omlós, foszlós, illatos, könnyű, zamatos – ez mind jellemző volt az elkészített kalácsokra. A zsűri a legjobbnak mégis a zselízi Révész Eduárd családjának kalácsát tartotta, szerintük az almás töltelék varázsolta tökéletessé a puha tésztát. A nyárbúcsúztató fesztiválon, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak, kézműves termékek széles választékából vásárolhattunk, nem mellékesen pedig a szlovák népi hangszer, a fujara történetét és használatát is megismerhettük.