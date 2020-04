Koronavírus-teszt Dunaszerdahelyen

Nagy az érdeklődés a koronavírus-tesztelés iránt a dunaszerdahelyi kórházban. Az Alpha Medical magánlaboratórium 60 euróért végzi el a tesztet, később a közegészségügyi hivatal is teszteltetheti a lakosságot, ezért már nem kell fizetni.

A hét közepén helyezték el a mobil laboratóriumot a kórház előtti parkolóban. A felmatricázott fehér konténerben a kórház alkalmazottai vesznek mintát azoktól, akik előző nap regisztráltak a tesztelésre. „A lab.online honlapon lehet jelentkezni, minden nap 17 óra után kínálják a másnapi időpontokat. Egyelőre csak azoktól vesznek törletet, akik kifizetik a teszt árát. Az időpontfoglalás és az 59 eurós illeték befizetése után egy számot kap a páciens, valamint arról is tájékoztatják, hogy mikor, és hova kell menni. Az ügyfélnek az autóból sem kell kiszállnia, az alkalmazottak leveszik a mintákat és napokon belül megvan a teszt eredménye“ - tájékoztatott Bock Sylvia a Svet Zdravia dunaszerdahelyi kórházának igazgatója. Az Alpha Medical egyelőre három városban, Dunaszerdahelyen kívül Pozsonyban és Homonnán tesztelik így a lakosságot. Az igazgatótól megtudtuk, hogy most ugyan csak azokat tesztelik így, akik kifizetik a vizsgálat árát, később majd azonban a közegészségügyi hivatal által küldött személyek élveznek elsőbbséget. Azoknak, akiket a közegészségügyi hivatal kötelez a vizsgálatra, ingyenes a mintavétel. Bock Sylvia hangsúlyozta, hogy a laboratórium kapacitásától függ az elvégezhető tesztek mennyisége, az első nap körülbelül 50 mintát vettek a dunaszerdahelyi kórháznál. Érdekességként megjegyezte, hogy leginkább a széles régióból érkeztek ügyfelek a mobillaborhoz. „A mintavétel eredményéről a páciensen kívül az illetékes közegészségügyi hivatalt is tájékoztatják, ha kiderül, hogy az illető fertőzött, akkor a közegészségügyi hivatal veszi át a páciens koordinálását“ - folytatta az igazgató. Csak 18 éven felüliek kérhetik a vizsgálatot, a laboratórium honlapja szerint azoknak ajánlják a tesztelést, akik ugyan nem mutatják az új koronavírusos megbetegedés tüneteit, de olyan területről jöttek haza, amelyet érint a fertőzés, illetve kapcsolatba kerültek fertőzött személyekkel, vagy olyanokkal, akiknek pozitív az utazási anamnézise.

A kórház alkalmazottai teljes védőfelszerelésben vesznek mintát a páciensektől. Az igazgatónőtől megtudtuk, hogy a kórházban bevezetett ideiglenes változások és korlátozások miatt ki tudják szolgálni a laboratóriumot. „Három munkatársunk veszi le a mintákat, 2-3 óránként váltják egymást“ - közölte Bock Sylvia.

Az általunk megkérdezett lakosok többségét a vizsgálat ára riasztotta el. „Munkám miatt még most is sokat utazom, és több emberrel kerülök kapcsolatba, mint szeretnék. Kíváncsi lennék a teszt eredményére, és hasznos is lenne, ennyi pénzt azonban a jelenlegi gazdasági helyzetben nem szívesen adok ki“ - mondta egy helyi lakos.