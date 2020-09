Koronagyanús a komáromi munkaügyi hivatal 11 dolgozója

A fertőzésgyanút a gyorstesztek igazolták, az érintett alkalmazottak még várják az újabb vizsgálat eredményeit – közölte a Plus 7 dní.

Komárom | A fertőzésgyanút a gyorstesztek igazolták, az érintett alkalmazottak még várják az újabb vizsgálat eredményeit – közölte a Plus 7 dní.

„Meg vannak rémülve, mert ez egy elég magas szám, arról nem is beszélve, hogy hány emberrel kerülnek napi szinten kapcsolatba. Egyelőre hazaküldték őket” – hivatkozott egy meg nem nevezett komáromi forrásukra a lap. Daša Račková, a Közegészségügyi Hivatal szóvivője szerint az érintett személyek házi karanténba kerültek, és az ún. RT-PCR tesztet is elvégzik rajtuk. A gyorstesztek csupán tájékoztató jellegűek, kimutatják a fertőzés utáni antitesteket is, vagyis a tesztelt személy nem szükségszerűen hordoz magába aktív koronavírust.

Milan Krajniak munkaügyi miniszter utasítása alapján a munka, szociális és családügyi hivatalok mintegy 9000 dolgozóját tesztelik le szeptember 15-ig. A komáromi esetekre is ennek alapján derült fény.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük Keszegh Béla komáromi polgármestert, aki nem tud újabb fejleményekről. A hivatal komáromi illetékeseit egyelőre nem értük el.