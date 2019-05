Könnyíteni kellett a nagyon rossz állapotú Vág-híd terhelésén

A 25 tonnás súlykorlátozás már korábban érvényben volt, most 30 km/órás sebességkorlátozást is bevezettek a Vág-hídon (A szerző felvétele)

A tarthatatlan állapotokat jelzi, hogy az útkezelő a hídszerkezetre nehezedő terhelés enyhítése érdekében május derekán 8 cm-t lemaratott az aszfaltból és tervben van a híd ideiglenes aládúcolása is. „A diagnosztikai mérések eredményeit figyelembe véve folyamodtunk ehhez a megoldáshoz – nyilatkozta lapunknak Lucia Karelová, az SSC szóvivője. – A napokban kerül sor arra a szakmai megbeszélésre, amelyen az SSC-n kívül részt vesznek a közlekedésrendészet, a járási hivatal, a város és a fuvarozók képviselői is, hogy a közlekedésszervezés további lépéseiről tárgyaljanak.” A szóvivő tájékoztatása szerint hamarosan kiírják a közbeszerzést az aládúcolás kivitelezésre, majd a teljes felújítás tervdokumentációjának elkészítésére. Csak ezután lehet kiírni a közbeszerzést a tényleges felújítás kivitelezőjének kiválasztására. A munkálatok várhatóan 2021 felében kezdődhetnek.

Az 1955-ben épült Vág-híd a térség egyik legfontosabb közlekedési útvonalán, a Zsolnát Komárommal összekötő, a magyarországi határátkelőig vezető I/64-es első osztályú úton biztosítja a Vág folyón való átkelést. Rendkívül forgalmas útszakaszról van szó, egy néhány éve végzett forgalomszámlálás alapján naponta 15 ezer jármű halad át rajta, és ez a szám azóta valószínűleg tovább emelkedett. Már korábban 25 tonnás súlykorlátozást vezettek be, ennek ellenére a kamionok továbbra is használták. Az útburkolat felső rétegének lemarása után 30 kilométer/órás sebességkorlátozás is érvényben van a hídon.

Az SSC által kezelt első osztályú utakon 1787 híd van. A társaság által tavaly augusztusban közzétett adat szerint ebből 373-nak (20,9 százalék) nem megfelelő a műszaki állapota, azaz az V.-VII. kategóriába tartozik. 236 van rossz (V.), 120 nagyon rossz (VI.) és 17 katasztrofális (VII.) állapotban. A komáromi Vág-híd a nagyon rossz állapotú hidak között van.