Komoly pluszmunka a hétvégi szűrés

Megoszlik a csallóközi polgármesterek véleménye a hónapok óta tartó tesztelésről. Van, aki a védőoltás beadását sürgeti, más a karantén betartására fektetne nagyobb hangsúlyt.

Ellenőrizni a karantént

Bóna Zsuzsa, Csallóköznádasd polgármestere már nagyon megelégelte a heti tesztelésekkel járó tortúrát. Csallóköznádasd 560 fős lakosságával a kisebb faluk közé tartozik, mely maga menedzseli a teszteléseket tavaly novembertől. „Mivel a polgármester felel mindenért, néhány hónapja nem volt egy szabad hétvégém sem, mert hetek óta minden szombaton tesztelünk. Természetesen fontos, hogy kiszűrjük a fertőzötteket, de még fontosabb lenne ellenőrizni a karantén betartását, ahogyan fontos a tesztelők beoltása is, még akkor is, ha nem mobil tesztpontként működnek” – magyarázza a polgármester.

Alistálon a nagymegyeri mobil tesztelőpont kihelyezett részlege működik minden hétvégén, fennakadás nélkül. A tesztelést segítők közül, aki kérte, megkapta a koronavírus elleni védőoltást kortól függetlenül, hiszen a veszélyeztetett első vonalban dolgoznak. „November óta minden hétvégén 1200–1300 embert tesztelünk, két héttagú csapat végzi a mintavételt folyamatosan. Támogatom a lakosság szűrését, mert a kezdeti 25–28 pozitívan tesztelt személytől mára eljutottunk oda, hogy két egymást követő hétvégén nem volt fertőzött a falunkban. Nagyon fontos, hogy segítettük a fertőzöttek izolálását, így nem fertőztek továbbˮ – részletezte Horváth Tamás, Alistál polgármestere.

Helyben tesztelnek

Légen is szűrik a lakosokat minden hétvégén. A helyi tűzoltók segítik a munkát, ügyelnek a távolság betartására, fertőtlenítik a helyiségeket, az egészségügyisek és az adminisztrátorok is mind helyi lakosok. „Saját szervezésben tesztelünk minden hétvégén, 1500–1700 személytől veszünk mintát. Többségük helyi lakos, de idegenek, sőt külföldiek is jönnek mintavételre. Elsődleges célunk, hogy a helyi lakosoknak ne kelljen máshol sorba állniuk azért, hogy minden héten legyen érvényes igazolásuk a munkáltatójuk számára. Továbbá az iskola és az óvoda megnyitásával minden szülőt és iskolai dolgozót is tesztelnünk kell” – fejtette ki Szitási Ferenc polgármester.

Egyéb problémák

„Az emberek egészségének védelméért mindent meg kell tennünk. Én nem panaszkodnék a rendszeres hétvégi tesztelésekre, sokkal inkább foglalkoztat az, hogy lassan nincs hova elszállítani a kommunális hulladékot, mert fokozatosan betelnek a szeméttárolók, nincsenek szemétégetők, hogy a konyhai hulladék kötelező gyűjtéséről ne is beszéljek, ami júniustól lesz kötelező” – sorolta az egyéb gondokat Ribánszky Jarmila, Pozsonyeperjes polgármestere.

Többletmunka a falunak

Lúcs a kisebb faluk közé tartozik, a tesztelés inkább ráfizetés, jobb esetben nem jelent veszteséget, csupán pluszmunkát a község számára. „Fizetni kell az eszközökért és az önkénteseket, ezek fix összegek. Úgy tudom, a tesztelőcsapatból senki sem kapott eddig védőoltást, pedig minden héten az első vonalban dolgoznak” – közölte Kiss László polgármester.

A csallóközcsütörtöki tesztelőpont a somorjai központi MOM, vagyis mobil tesztelőpont kihelyezett részlegeként működik. „Minden településnek van lehetősége arra, hogy egy MOM egység keretében tesztelje a lakosokat, ez leegyszerűsíti a tesztelés szervezését, de végig kell járni az ehhez szükséges engedélyeztetés bürokratikus lépcsőit, hogy megkapják az úgynevezett regisztrációs kódot, mellyel be tudnak lépni az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjába (NCZI), mellyel be tudják játszani a szükséges információkat a pozitívan teszteltekről” – magyarázza Őry Péter, Csallóközcsütörtök polgármestere.

Jó biznisz a mintavétel

Az átfogó tesztelések óta gombamód szaporodtak a magán MOM egységek. Sokan felfedezték ugyanis a benne rejlő lehetőségeket. Egy-egy MOM egység átalánydíjat kap, ami áprilisig 800–900 euró közt mozgott, a hétvégékre még magasabb összeg járt. A teszteket az állam állja, a szükséges eszközöket, védőruhákat, fertőtlenítőszereket és a tesztelők bérét a mintavételi pont üzemeltetője fedezi. Az első 200 teszt része az átalánydíjnak, minden további teszteltért 2,50 eurót fizet az állam. Havonta több tízezer euróra nőhetett a működtető nyeresége.

Ezzel szemben az önkormányzatok, melyek saját szervezésben tesztelnek, 5 eurót kapnak az államtól minden egyes teszt elvégzéséért. Ezer letesztelt személy után jár 5000 euró. A teszteket az önkormányzatok is megkapják, de a minta levételéhez szükséges egészségügyisek és adminisztrátorok bérét, illetve a további segítők jutalmát a község állja. A védőfelszerelésekről, a fertőtlenítőszerről és az egyéb eszközökről is egyedül gondoskodnak.

Foghíjas szabályozás

„Amikor a lakosok egészségéről, sőt, életéről van szó, ne a pénz felől közelítsünk a kérdéshez. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy jelenleg egy pozitív ember felkutatása mindent összevetve 2 ezer euróba kerül. Ha csak a gócpontokra koncentrálnánk, talán hatékonyabb lenne a tesztelés, mert jelenleg nagy a káosz és rendezetlenség az egész rendszerben. A szabályozások olyan foghíjasak, hogy csak az nem bújik ki alóluk, aki nem akar” – zárta a csallóközcsütörtöki polgármester.