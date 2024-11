Komáromi közlekedési mizéria: a Pozsonyi úti torlódásokban nem, a város keleti oldalán viszont előrelépés várható

Akármelyik szlovákiai médiumról is beszélünk, a komáromi tudósítóik már hosszú ideje minden évben nagy mennyiségű cikket írnak meg a várost nyomasztó közlekedési problémákról. Ennek oka egyszerű: Komáromot már régen kinőtte a napjainkra jellemző gépjárműforgalom – a helyzetet pedig nehezítik a város adottságai. Többek között a Duna, a Vág, a Nádor-vonal erődrendszere, ill. a kisebb vízfolyások, csatornák sem könnyítik meg a közlekedési tervezést.

A legfőbb problémák gyakorlatilag a 63-as, kisebb részben pedig a 64-es elsőrendű utakra vonatkoznak. Mindkettő a Szlovák Közútkezelő Vállalathoz (SSC) tartozik, s emiatt csak ők nyúlhatnának hozzá a gondokat okozó szakaszokhoz is.

Nyugaton a helyzet változatlan

A Pozsonyi út és az Örsújfalu közti szakaszon bőven két kilométert is meghaladó kocsisorok alakulhatnak ki a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban. Ez rendkívül kellemetlenné teszi a csallóközi Duna mentéről érkező sofőrök helyzetét, akik legfeljebb a Csallóközaranyos-Megyercs-Keszegfalva vonalon tehetnek egy nagyobb kerülőt, ha nagyon unják a várakozást.

A Komárom nyugati oldalát nyomasztó probléma felmerült egy őszi képviselő-testületi ülésen is, de ami ott elhangzott, ahhoz képest Keszegh Béla (független) polgármester személyesen lapunknak nyilatkozva sem tudott többet elmondani.

Mindenesetre kifejtette:

a Pozsonyi út esetében elsősorban egy rövidebb szakasz négysávúsítása van terítéken. Ez azt jelentené, hogy a Tesco előtti jelzőlámpáktól a többi bevásárlóközpontnál található körforgalomig történne meg egy sávbővítés.

Ez a mintegy bő 150 méterre kiterjedő útszélesítés természetesen nem jelentene teljes megoldást, de az így megnövelt úttest több gépjárművet tudna „elnyelni“.

Keszegh elmondta: a sávbővítésre vonatkozó tervek civil kezdeményezésre, egy környezetvédelmi mérnök által készültek el. Ő fogta ezeket a terveket, s elment velük az SSC-hez. „Csak most nem úgy néz ki, hogy ezen a vonalon szeretnének mozogni“ – tette hozzá lemondóan. A polgármester a komáromi elkerülőút kapcsán sem derűlátó, amelyet ha most elkezdenének megépíteni, akkor is egy 8-10 éves folyamat volna – ám semmi jele sincs annak, hogy belátható időn belül megindulna a folyamat.

Kifejezetten a Pozsonyi úti mizéria kapcsán megszólítottuk a SSC-t is, ám a közvállalat hosszú napokig tartó várakozás után sem válaszolt a kérdéseinkre.

Lapunkat eközben megkereste egy Pozsonyban élő mérnök. Hornig József az év elején több javaslatot is megfogalmazott a SSC, ill. a közlekedési minisztérium felé. Ötletei szerint a négysávúsítást tovább kéne folytatni Örsújfalu irányába, ami magába foglalná a vasúti felüljáró kiszélesítését és a Monostori hídra vezető körforgalom átalakítását is. Aktivitása leginkább azt jelzi: már nemcsak a helyi önkormányzatot és más hivatalos szerveket, de akár még a nem helyben élő állampolgárokat is nyomasztja a komáromi közelkedési mizéria.

Keleten jobb a helyzet

Komárom keleti oldalán sokkal aktívabb az SSC, és ezt próbálja ösztönözni a városháza is.

„Nem akarunk nagyon sok témát megnyitni. Ahol elmozdulás van, ott próbálunk lépni, s nem elkezdeni több mindent, hogy aztán újra ne legyen semmi“

– ismertette stratégiájuk lényegét Keszegh Béla.

Az izsai letérőnél tényleg zajlik a munka. Hogy mindez megtörtént, abban a polgármester szerint szerepe van a helyben élő Zuzana Matejičková (Smer) parlamenti képviselő lobbizásának is. Ám hogy más tisztviselőket is nyugtalanított már ez a neuralgikus pont, arra jó példa Branislav Becík (Hlas): ő beiktatása után, friss megyeelnökként tárgyalt az SSC-nél erről a témáról.