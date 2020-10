A komáromi elkerülő út útvesztőjében

Az elkerülő út körüli történések összefoglalásával több újságoldalt lehetne megtölteni, ami számos tanulsággal szolgálhat a helyi, megyei és országos politika hátulütőiről. Legyen azonban bármilyen bonyolult az előtörténet, még egy ideig nem nagyon haladhatunk el a város mellett kényelmes utazósebességgel.



Még egy évtized?



A téma legutóbb a Monostori híd szeptemberi átadásakor került újra középpontba. A csúcspolitikusoktól kezdve a közösségi oldalak kommentelő hadáig sok mindenki elmondta, nem szerencsés, hogy a híd elkerülő út nélkül készült el a szlovákiai oldalon. Gyakran panaszkodnak a komáromiak, akik attól tartanak, a városon keresztülhaladó forgalom elviselhetetlen lesz.

Andrej Doležal (Sme rodina) közlekedésügyi miniszter elmúlt időszakban tett nyilatkozatai alapján nem úgy fest, hogy gyors fordulatra számíthatunk, noha még mindig friss miniszterként nem őt tartják felelősnek az elégedetlenkedők.

Doležal júliusban Komáromban arról beszélt, ebben a kormányciklusban már nem kezdődik el a munka, de szeretné, ha a hivatali ideje alatt minél több előkészület megtörténne. A közlekedési tárca által szeptember közepén bemutatott, még pontos időkeretek nélküli országos közútfejlesztési tervben a komáromi projekt a 83. helyen szerepel. Ezzel és más csúszó dél-szlovákiai útfejlesztésekkel kapcsolatosan a MKP, a Híd és az Összefogás szeptember végén közösen tiltakozott a minisztériumnál, és találkozót kért a tárcavezetőtől.

Keszegh Bélát (független), Komárom polgármesterét arról kérdeztük, mennyire nyitottak az illetékes országos és megyei szervek a projektre. „Úgy gondolom, a nyitottság és a támogatás megvan. Sajnos, a korábbi közlekedési miniszter nem tartotta partnernek Komárom városát, ezért nem haladt megfelelően a folyamat. A mostani tárcavezető első útjainak egyike Komáromba vezetett, és folyamatosan egyeztetünk az elkerülő útról, a kikötőről, valamint más közlekedési témákról. Viszont konkrét lépésekre van szükség ahhoz, hogy elinduljon a folyamat” – fejtette ki. Elmondta, fontos a politikai támogatás, ugyanis a beruházás összesen 200 millió eurós. „Ha a fejlesztés megkapja a szükséges támogatást, 5-6 év múlva elkezdődhet az építkezés, és 8-10 évbe telhet, mire elkészül. Sajnos ezek a reális előkészítési szakaszok. Az elkerülő utat az új híddal párhuzamosan kellett volna intézni, de ez elmaradt. Az önkormányzat most határozottan képviseli az ügyet a legmagasabb szinten, azonban az ilyen volumenű építkezés hosszú folyamat” – mondta Keszegh Béla.



Többszörös probléma



Az elkerülő útról az elmúlt években sok fórumon elhangzott, hogy nincs ideális nyomvonala Komárom természetföldrajzi és urbanisztikai adottságai miatt. Míg a különböző területrendezési tervekben az ún. A variáns a kedvelt pihenőhelyen, a Holt-Vágon halad át, addig a hosszabb B változat az Apáli-sziget természetvédelmi területet északról megkerülve Gadóc városrészt szelné keresztül, ahova az elmúlt években sokan költöztek, s ahol több új ház épült. Olyan ötlet is felmerült, hogy talán nincs is szükség az elkerülő útra, a városon áthaladó főút bírja a terhelést.

Mindkét nyomvonal végül az új Duna-híd előtti körforgalomra csatlakozna, míg a másik végük Gyulaudvar városrész alatt találkozna a 64-es úttal. Ha ez nem jelentene elég bonyodalmat, akkor tovább növeli a problémát, hogy egy új Vág-híd építése mellett kisebb hidakra is szükség lesz a vízfolyások és kanálisok fölött, vagyis kifejezetten összetett útépítési tereppel kell szembenéznie a majdani kivitelezőnek.



Mi lesz a nyomvonallal?



A jelenlegi komáromi városvezetés jól láthatóan növelni szeretné a Holt-Vág turisztikai vonzerejét, ezért nincs ínyére a víztükröt átszelő megoldás, ráadásul néhány éve a lakosok is tiltakoztak az üdülőterület megbolygatása ellen. „Nyitra megye most kezdte kidolgozni az új területrendezési tervét, ami 2-3 éves folyamat. Jelentős változás, hogy az új törvények alapján ilyenkor nemcsak egy nyomvonallal, hanem más alternatív megoldással is lehet számolni. A jelenlegi mellett készülhetne egy másik javaslat, amely esélyt jelentene arra, hogy bár tovább halad az előkészítés, ám később még pontosítani lehetne az útvonal egy részét. Ennek azonban összhangban kell lenni a megyei dokumentummal” – árulta el Keszegh Béla, aki a nyomvonallal kapcsolatban hangsúlyozta, ez szakmai kérdés, amiről a mérnököknek kell véleményt formálniuk. Azonban a Holt-Vág fejlesztése végett olyan megoldást támogatnának, amely ennek a szempontnak a lehető legjobban megfelel.

Tehát a közeljövőben nem számíthatunk áttörésre a kérdésben, azonban ami az aktuális fejleményeket illeti, már lezajlott az EIA környezetvédelmi engedélyezés. A következő lépés a mintegy 6 millió eurós tervezési szakasz, amelyről a Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság (NDS) dönt.