Komárom tavaly 1,3 millió eurót fordított a város iskoláira

Az öt iskolakonyha felújítása és a Rozmaring utcai iskola konyhájának megépítése majdnem egymillió euróba került.

„Nemcsak a vezetékrendszereket cserélték ki, hanem a konyhákon új szellőzőberendezéseket is felszereltek és új konyhai gépeket és eszközöket is vásároltunk. Ennek köszönhetően nemcsak a gyerekeknek, hanem egyházi intézményeknek és a nyugdíjasoknak is tudunk ebédet főzni”