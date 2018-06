Költözik az orvosi ügyelet Komáromban

Komárom | Július elsejétől új üzemeltetője lesz az orvosi és a gyerekorvosi ügyeletnek, az előbbi működtetési jogát a MedCom Kft., az utóbbiét Jana Jobbágyová körzeti orvos nyerte el pályázati úton. Mindkét ügyeleti rendelő egy helyen, a Petőfi utcában volt, de július elsejétől mindkettő költözik.

A gyermekorvosi ügyelet a kórház területén lesz, abban az épületben, amely 2010-ig is ügyeletként működött. Banai-Tóth Lívia, a MedCom tulajdonos-igazgatója elmondta, felújított, korszerűen berendezett rendelővel várják a betegeket. „A járásban dolgozó gyerekorvosok nagyon pozitívan álltak hozzá a változáshoz, a minisztérium által előírt rendelési időt teljes mértékben tartani tudjuk, 18–20 orvossal dolgozunk együtt – hangsúlyozta. – Az új rendelő nagy előnye az előzővel szemben, hogy a földszinten van, a felnőttekétől elkülönítve.”

A felnőtt betegek részére a Széna téren lévő Semmelweis Ignác Egészségközpont félemeletén alakították ki az ügyeleti rendelőt, amit a főbejáraton keresztül lehet megközelíteni. Kerekesszékes felhajtó és lift is van, ami megkönnyíti a mozgáskorlátozottak számára a közlekedést. Czirfusz Attila, az egészségközpont tulajdonosának tájékoztatása szerint fokozatosan felújítják az egykor pártházként, majd egészségügyi központként szolgáló épületet. Az oldalsó szárnyba a napokban költözik be a mikrobiológiai laboratórium, következő szakaszban elkészül a gyógyszertár és több általános orvosi rendelő. A hatályos törvény értelmében az orvosi ügyeleteket munkanapokon 16 és 22, munkaszüneti napokon 7 és 22 óra között kereshetik fel a betegek, azaz megszűnik az éjszakai ügyelet. „Fontos tudni azt is, hogy július 1-jétől az orvosi ügyeleten szolgáló orvosok nem mennek házhoz a beteghez, be kell jönni a rendelőbe – mutatott rá Banai-Tóth Lívia. – Akinek pedig éjszaka lesz szüksége orvosra, az a gyorsmentőket hívhatja, vagy a kórházban kaphat ellátást.” Az ügyeleten fizetendő díj 2 euró.

A változásról a komáromi háztartásokba eljuttatott szórólapokon, a községekben az orvosi rendelőkben kapnak tájékoztatást a lakosok.