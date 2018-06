Orvosi ügyeletek szűnhetnek meg

Pozsony | Az orvosi ügyeletek legalább 80%-a biztosan működni fog a július elsején életbe lépő reformot követően. Andrea Kalavská (Smer-jelölt) egészségügyi miniszter tegnap azt hangsúlyozta, hogy a változások a páciensek érdekeit szolgálják, és céljuk a megközelíthető és jó minőségű betegellátás szavatolása.

„Az új ügyeleti rendszerre azért van szükség, mert a jelenlegi nem fenntartható a jelentős orvoshiány miatt” – magyarázta Kalavská. A minisztériumnak az első körben mindössze az ügyeletek 40%-ára sikerült üzemeltetőt találnia, azonban az ellátás az ügyeletek további 45%-ában is biztosítva lesz, köszönhetően az átmenetileg megbízott üzemeltetőknek, melyekkel az egészségügyi tárca megegyezést kötött. A második pályázati forduló jelenleg is zajlik, folyamatosan tárgyalnak a pályázókkal, és úgy vélik, szeptemberre sikerül állandó üzemeltetőket találni. Az üzemeltetők közt orvosok, cégek és kórházak is szerepelnek, akik az államtól havi 8200 eurós hozzájárulást igényelhetnek.

Ügyeletek veszélyben

Andrea Kalavská nyilatkozata szerint Pozsonyban, Kassán és Dél-Szlovákiában biztosan működni fognak az állandó ügyeletek, azonban Kelet-Szlovákia egyes déli régióiban jelentősen kevesebb az orvos, ezért gondot okozhat a betegellátás megoldása az ügyeleteken. Azt sem zárta ki, hogy egyes ügyeletek megszűnhetnek, mivel kicsi az érdeklődés irántuk.

Az új rendszerben az ügyeletek este 10-ig lesznek elérhetők, az orvosok önként jelentkezhetnek a szolgálatra, garantált, 12 eurós órabérért. Kalavská szerint ez a megoldás sokkal kedvezőbb az orvosoknak, mivel az eddigi 24 órás szolgálatért sokkal alacsonyabb bér járt. Ha önként nem jelentkezik egy orvos sem, és a megyének kell kijelölnie ügyeletest, az órabér 9 euróra csökken. Este tíz után a kórházak fogadják a betegeket.

Elhamarkodott döntés?

Marián Kollár, a Szlovák Orvosi Kamara elnöke azt mondta, az új jogszabály hosszas tárgyalások eredménye, de ahhoz, hogy hatékonyan működhessen a gyakorlatban, a páciensek együttműködésére is szükség lesz. Szerinte a pácienseknek meg kell tanulniuk, mikor kell az ügyeletes orvoshoz fordulni ellátásért, és csak igazán indokolt esetben menjenek a kórházak sürgősségi osztályára.

Marián Petko, a Szlovákiai Kórházszövetség (ANS) elnöke azonban úgy véli, elhamarkodott döntés született, az ügyeleti rendszer továbbra sem stabil. Attól tart, hogy este 10 után jelentősen nőni fog a kórházak sürgősségi osztályainak a látogatottsága, ami a rendszer túlterheltségéhez vezet.

A reformot üdvözölte Marián Šóth, a Magánorvosok Szövetségének (ASL) elnöke és a minisztérium általános és gyermekorvosi ellátásért felelős szakemberei is. Szerintük sokkal biztonságosabb ügyeleti rendszert sikerült létrehozni, melynek köszönhetően az orvosok kipihenten és koncentráltan végezhetik a munkájukat. (TASR, ba)