Kitüntetést kapott a galántai kórház nővére

Galánta | Hétfőn Renáta Pavlíkovát a galántai kórház nővérét is kitüntette Andrea Kalavská egészségügyi miniszter. Néhány hét alatt a kórház két alkalmazottjának munkáját is díjjal ismerték el.

Andrea Kalavská először ismerte el az orvosok és az egészségügyben dolgozók munkáját az Egészségügyi miniszter díjával. A miniszter elismerte, hogy nem ideálisak a körülmények az egészségügyben. „De együtt dolgozunk és harcolunk a jobb szlovákiai egészségügyért” – fogalmazott Kalavská. Három orvos, három nővér és három egészségügyi alkalmazott vehette át a díjat. Többek között Renáta Pavlíková, aki már közel 34 éve nővér a galántai kórházban. Jana Fedáková a kórházat üzemeltető Svet Zdravia hálózat szóvivője közölte, hogy a kórház jelölte a nővért a kitüntetésre. „Az egészségügyi ellátáson kívül optimizmust kelt a páciensekben és a Sebészeti és urológiai osztály ügyeletes nővéreként a gyógyuláshoz szükséges erőt is megkapják tőle” – fogalmazott a szóvivő. Hozzátette, hogy a munkatársai is nagyon kedvelik a mindig segítőkész, gyakorlatias és alázatos nővért, aki 34 év alatt alig volt betegszabadságon. Pavlíková a következő generációknak is jó példával szolgálhat.

Január végén Dagmar Bodáková a galántai kórház aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályának főorvosa kapta meg a Svet Zdravia hálózat legjobb orvosának járó elismerést.

