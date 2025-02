Szerdától fizetőssé válik a parkolás a galántai kórház előtt és változások lépnek életbe a közlekedésben

A Galántai Városi Rendőrség hívta fel az autósok figyelmét a város közösségi oldalán, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a kórház környékén, mivel február 19-től megváltozik a közlekedés az intézmény területén. Bianka Krejčíová, a Penta Hospitals PR szakembere arról tájékoztatta lapunkat, hogy a Hódi út irányából megközelíthető, a kórház előtt lévő parkoló mostantól fizetőssé válik.

Ugyanaz az óradíj lesz érvényes, mint a rendelőintézet előtt lévő parkolóban: minden megkezdett óráért 1 eurót kell fizetni, az első 30 perc ingyenes, a rendelőintézet előtt az első 15 perc ingyenes. Fizetni a rendelőintézet előtti parkolóóránál vagy közvetlenül a sorompónál, kártyával lehet

– fogalmazott Bianka Krejčíová. Az új parkolási rend miatt változást vezettek be a közlekedésben, a parkolóba mostantól csak egy út vezet be és ki, közvetlenül a Hódi útról lehet be- és kihajtani.

Februárban a kórház igazgatóságának épülete mögötti, az alkalmazottaknak fenntartott parkolót is sorompóval zárják le, ezért új útburkolati jeleket festenek a kórház területén lévő fő- és mellékutakra. A kórházi alkalmazottak ide ingyenes parkolóigazolvánnyal hajthatnak be.

Lezárják továbbá a kórház felé vezető feljárót is, ahová csak a speciális gombbal ellátott mentőautók, valamint a betegszállító autók és a felhajtó mögött parkolóhelyet bérlő személyek hajthatnak be.