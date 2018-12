Királyhelmec felkészült a télre

Balogh Csaba, a városi hivatal vezetője lapunknak elmondta, a település több pontján már kihelyezték azokat a tárolóedényeket, melyekből a járdák szórásához szükséges anyagot tárolják. A raktárakban elegendő mennyiségű anyagot halmoztak fel, és ha szükséges, az elhasznált mennyiséget folyamatosan pótolni tudják. Az ipari só és a kavics keverékét már tavaly is traktorra szerelhető szóróberendezéssel széllították ki, és teharautókat is használnak erre a célra. Egy kis teljesítményű, multifunkciós járművel, melyre a téli hónapokban hóekét és kisebb sószórót szerelhetnek, a járdákat és a parkolókat tisztítják. A vállalat gépparkjában lévő traktorok, hóekék, munkagépek és rakodók mellé hamarosan új, multifunkciós gépet is beszereznek. Ez a kb. 150 ezer eurós beruházás nem terheli teljes egészében a város költségvetését, ugyanis a gép árát három részletben fizetik ki, de a járművet már az első részlet kifizetése után, a jövő év elejétől használhatja a vállalat.

Királyhelmecen a közterület-fenntartó vállalatnak közel 30 kilométernyi városi utat kell tisztán tartania. A téli hónapokban az üzemben rendkívüli készültséget tartanak, a várost pedig havazáskor zónákra osztva tisztítják meg. Ha szükséges, külsős cég segítségét kérhetik, mely nagyobb munkagépekkel és a hó elszállítására alkalmas járművekkel is segíteni tud a városnak. Királyhelmecen a téli úttakarítását nehezíteni fogja, hogy az elmúlt hónapok során, a csatornahálózat kiépítése miatt több utca burkolatát felbontották.