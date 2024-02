Kiöntötték, majd saját maguk fel is takarították a trágyát a tüntető gazdák

A rendőrség a tőketerebesi járásbeli Gerenda településen a gazdák múlt hét csütörtöki tiltakozása során többek között a falu közepén található körforgalom lezárására is felhívták a sofőrök figyelmét, miután a tüntető gazdák egy nagy rakás trágyát öntöttek ki az úttestre. A szóban forgó szakaszon délután 2 óráig nem lehetett áthaladni. Ahogy az szinte már megszokottnak vélhető, a közösségi portálokon működő forgalmi csoportokban az emberek véleménye ezen megmozdulás kapcsán is megoszlott. A tőketerebesi, nagymihályi, eperjesi és Kassa-vidéki utakra összpontosító csoportban a gazdák gerendai megmozdulásáé megosztott videó alatt több százan fejtették ki véleményüket. Volt, akik támogatták őket, és voltak olyanok is, akik butaságnak vélték a mezőgazdászok cselekedetét. „A gazdák tüntetése miatt a munkába igyekvőknek kell szenvedniük. Senkit sem érdekel a tüntetésük, és nekünk egyszerű hétköznapi embereknek senki sem fizeti vissza a kerülőkön elégetett üzemanyagot. Ez az egész egy nagy színjáték, semmi más” – írta azt egyik felhasználó. „Európában szinte mindenhol tüntetnek a gazdák, a lakosság pedig támogatja őket. Nálunk már az is kiakasztja a sofőröket, hogy az őket ellátó mezőgazdászok kiállnak a jogaikért és felszólalnak az EU tarthatatlan törvényei mellett” – állt ki a gazdák oldalán egy másik felhasználó. Takács Parajos Krisztina bodrogközi falugazdász, a kelet-szlovákiai traktoros tüntetések egyik résztvevője és helyi szervezője szerint a tüntetés a lehető legemberibb keretek között ment végbe, s bármennyire is furán hangzik, de még a trágya útra öntését is decensen hajtották végre.

Az út mentén állók és a sofőrök túlnyomó része is integetéssel vagy dudálással támogatott bennünket. Az útra öntött trágyával senkinek sem okoztunk gondot, egy olyan helyre öntötték le, ahol a konvoj miatt egyébként sem közlekedtek abban az időben a sofőrök. A rendőrség tudtommal senkit sem büntetett meg emiatt, s mivel a gazdák felkészülve érkeztek, a trágyát saját gépeikkel távolították el és végezetül az utat is megtisztították egy rotációs kefével

– közölte lapunkkal a gerendai tüntetésen részt vett bodrogközi falugazdász.

Tóth Géza, a Kassa Megyei Önkormányzat útkezelő vállalat tőketerebesi kihelyezettségének igazgatója is megerősítette lapunknak, hogy a trágyával nem neki kellett bajlódniuk. „Sem a rendőröktől, sem pedig az utakon közlekedőktől sem érkezett bejelentés az útra leöntött rakomány miatt. A gazdák saját maguk távolították el azt az érintett szakaszról” – közölte az Új Szóval Tóth Géza. Azt, hogy megbüntetett-e a rendőrség valakit az útra öntött trágya miatt, Jana Mésárovától, a Kassai Kerületi Rendőr-parancsnokság szóvivőjétől próbáltuk megtudni, de kora délutánig nem kaptunk tőle válaszokat.