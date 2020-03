Kilenc napja vár a hazatelepítésre

A koronavírus terjedése miatt nemcsak Szlovákiában, hanem a környező országokban és világszerte egyre szigorúbb óvintézkedéseket léptetnek életbe. A szlovák külügyminisztérium egy héttel ezelőtt indított és azóta is frissülő internetes tájékoztatása szerint mintegy 200 ezer szlovák állampolgár tartózkodhat az ország határain kívül. A bécsi nagykövetség adatai szerint most az Ausztriában dolgozók, beleértve a hazánkból ingázó házi gondozókat és egészségügyi ápolókat, mintegy 1000 fős csoportot tesznek ki. Mivel rengeteg külföldön tartózkodó emberről van szó, a koronavírus terjedésével összefüggésben indított hazatelepítések a vártnál jóval lassabban haladnak. Utóbbit jelentősen befolyásolják a rendelkezésre álló kapacitások. Emiatt a kiskorúakat, a várandós nőket, a diákokat, az egyetemistákat, illetve a külföldi szolgálati úton lévőket részesítik előnyben. A hazaszállított állampolgároknak akkor is 14 napos karanténban kell maradniuk a belügyminisztérium által kijelölt intézményben, ha megérkezésük után a tesztjük negatív lesz.

Folyamatos kommunikáció

Az Új Szónak neve elhallgatását kérő nyilatkozó, gondozóként dolgozó kelet-szlovákiai ápolónő elmondta, ebben az időszakban nagyon lassan halad a hazatelepítés. Csak azért bizakodó, mert a bécsi nagykövetség folyamatosan kommunikál vele, rendszeresen kapja az új, aktuális információkat. „Március 3-án jöttem vissza az ausztriai munkahelyemre. Eredetileg 17 napig maradtam volna, de a bevezetett óvintézkedések miatt már 23 napja vagyok külföldön. Vannak olyan kollégáim, akik úgy döntöttek, hogy inkább huzamosabb ideig itt maradnak, de mivel az én ügyfelemnek nehéz a diagnózisa van, pszichikailag és fizikailag ezt hosszú távon nem lehet bírni. A másik fontos szempont pedig az, hogy a világjárvány által kiváltott különleges helyzetben a családommal szeretnék lenniˮ – nyilatkozta lapunknak az ápolónő. Hozzátette, hazaköltöztetése miatt először március 17-én kereste fel írásban Szlovákia bécsi nagykövetségét, azonban kérelmét csak két nappal később vették nyilvántartásba. „Telefonon abszolút nem tudtam elérni a követséget, ezért e-mailt írtam. Másnap jeleztek vissza azzal a kérdéssel, hogy komolyan gondolom-e a kérelmemet, tisztában vagyok-e azzal, hogy emiatt kötelező karanténba kell mennem. Igennel válaszoltam, másnap újabb levelet kaptam tőlük, melyben közölték, bekerültem a kérelmezők nyilvántartásába. Néhány napja arról értesültem, hogy a kérelmezők egyre növekvő száma miatt a hazatelepítés jóval tovább tart. Csak akkor küldenek értünk autóbuszt, ha lesz elég üres hely a karanténra kijelölt intézetekben. Két nappal ezelőtt beszéltem egy Tirolban dolgozó ismerősömmel, az ő kérelmüket még nem regisztráltákˮ – magyarázta lapunknak az ápolónő, aki hazatérési szándékát már szlovákiai munkáltatójával is közölte.

Nincs más megoldás

Mivel a belügyminisztérium által megvalósított hazaszállítás akár hetekig is elhúzódhat, az asszony Németországban tartózkodó családtagjának segítségét kérte. „Úgy terveztük, hogy az egyik családtagom a következő napokban autóval hazamegy Szlovákiába. Ő megállhatott volna értem, de végül mégsem jön, mert a turnusát tegnap meghosszabbították. Eddig mindig autóval jöttem és autóval mentem haza, busszal, vonattal sosem ingáztam. Németül sem beszélek folyékonyan, ezért számomra nem megoldás, hogy vonattal vagy busszal jussak el a határig. Az ügynökségem állítólag megérti a helyzetemet, nem tarthatnak itt erőszakkal. Azt, hogy később foglalkoztatnak-e, tudnak-e munkát adni, most nem tudják. Csak annyit tudok, hogy a kliensem családját arra kérték, tartsák be a koronavírus kapcsán bevezetett óvintézkedéseket. A munkám jövője részben kérdéses, bízom benne, hogy a turnusom és az itt töltött extra napok kifizetésével nem lesz gondˮ – panaszolta az asszony.

Üres helyek a buszon

Juraj Tomaga, a külügyminisztérium szóvivője szerkesztőségünk megkeresésére telefonon azt mondta, tisztában vannak a külföldön tartózkodók helyzetével, de mivel rengeteg hazaköltözési kérelem érkezik hozzájuk, néha azt sem tudják, melyik busz pontosan merre jár. „Az is gondot okoz, hogy a kérelmezők közül sokan végül fmeg sem jelennek, a viszatérő buszokon pedig sok üres hely maradˮ – mondta Tomaga azzal, hogy bővebb tájékoztatást csak e-mailben kaphatunk.

„A szóban forgó ápolónő számára valójában két megoldásunk van. Vagy kérelmezi a hazaszállítását a bécsi nagykövetségen (a hölgy ezt már kilenc napja megtette), vagy megegyezik testvérével, hogy úton Szlovákia felé a hozzá legközelebbi benzinkúton megáll érte és felveszi. Igaz, hogy a jelenleg érvényben lévő rendeletek értelmében az országban áthaladó külföldi állampolgárok sehol sem állhatnak meg, azonban kivételes esetekben ezért nem jár büntetés. Erről az osztrákoknál is írásos rendelet van. Ha mégis nehézségbe ütköznének, azonnal keressék fel a bécsi nagykövetséget, annak segítségével operatív intézkedésekkel megoldjuk a helyzetüketˮ – nyilatkozta lapunknak Juraj Tomaga.

Fő az egészség

A szóban forgó ápolónő szlovákiai ügynöksége, a varannói (Vranov nad Topľou) székhelyű AT Personalistika szerint most nem az a fontos, ami az ápolók és a velük kötött szerződésekben rögzítve van, hanem az ápolók egészsége. „Ugyan a szerződés értelmében nekünk kell megoldani az ápolók utaztatását, a kormány által bevezetett óvintézkedések értelmében ez most megoldhatatlan. Egyszerűen lehetetlen. Az ápolók most egyénileg oldják a hazajutásukat, továbbá azt javasoljuk, hogy valamelyik családtagjuk hozza őket haza, utána maradjanak kötelező karanténban. Az ápolóinkat rendszeresen tájékoztatjuk a helyzetről, napokkal ezelőtt pedig egy hétvégén is üzemelő segélyhívó szolgálatot is indítottunkˮ– közölte Viktor Kudzia, az ügynökség marketingmenedzsere. Kudzia azt is hangsúlyozta, senkinek sem tilthatják meg, hogy az ápolók önszántukból hazatérjenek. „A helyzet nagyon komoly és nehéz, senkit sem büntetünk megˮ – zárta az ügynökség munkatársa.