Kihalt állomás, káromkodó utasok, információs káosz, újratervezett utazás – a gyorsvonatokat Párkányban egyelőre felejtsük el

A Magyarországról érkező EN és EC vonatok feltételezett késési ideje körülbelül hatvan perc. Vagy több – most csak ez tudható meg abból a közleményből, amit a Szlovák Államvasutak tett közzé az internetes oldalán. A vasút még hozzáteszi, hogy a Párkány – Érsekújvár – Pozsony szakaszon utazók más, belföldi járatokat vegyenek igénybe inkább. Továbbá közlik a kapcsolati központ elérhetőségeit, egy állandóan hívható telefonszámot, chates elérhetőséget és egy e-mail-címet.

Csak egy papírlap

De akinek nincs okostelefonja, nem guglizik, netán szlovákul sem tud, az a párkányi vasútállomáson csak egy A4-es, mindenhová kiragasztott papírlappal szembesül, amin csak a fentebb említett mondatokat tudja elolvasni, szintén csak szlovákul, bármiféle további infó és elérhetőség nélkül. Párkányban ráadásul az elektronikus tájékoztató táblák sem működnek, már hónapok óta. Mintha nem is egy nemzetközi állomáson járnánk, hanem valahol Kiskutyabagota – Alsón.

- A szerző felvétele

Ottjártunkkor csak pár ember lézengett a peronokon és valóban csak a kifüggesztett lapokról lehetett megtudni, hogy itt bizony hiába vár bárki bármiféle gyorsvonatra. Persze bumlizhatunk belföldi személlyel Érsekújvárba és onnan Pozsonyba, vagy Lévára és onnan tovább, de ezzel minden vasúti lehetőségünk ki is merült.

- A szerző felvétele

Panaszok és gyötrődés

Szerkesztőségünknek már a hétvégén és hétfőn is többen panaszkodtak, még Zselízről is, hogy Párkányból és Érsekújvárból lehetetlen eljutni gyorssal Pozsonyba, pedig munkába, orvoshoz, főiskolára, egyetemre mennének. De tudunk olyan pedagógiai alkalmazottról is, aki rendszeresen jár munkába Újvárból Párkányba és gyorsvonattal járt be eddig a párkányi iskolába, mert az volt itt időre, az volt a leggyorsabb, legmegfelelőbb összeköttetés. Ennek most lőttek, mert haza, Érsekújvárba is már csak két órás párkányi várakozással jut el vasúton. Ugyanis délután kettőkor végez, két óra hét perckor indul a vonat, legközelebb pedig már csak négy után. De tudunk olyan idős, pozsonyi hölgyről is, aki a hétvégén Esztergomba kirándult busszal, Pozsonyból, majd rövid párkányi kittérő után gyorsvonattal szeretett volna hazautazni. Itt, Párkányban szembesült azzal, hogy – bár a telefonos alkalmazás jelezte a gyors indulását – a vonat mégsem közlekedett. Végül aztán személyvonattal utazott Érsekújvárba, ahonnan csak szintén komoly késéssel tudott hazajutni késő este Pozsonyba. Szintén egy olvasónk panaszkodott arra, hogy személyvonattal utazott Pozsonyból Párkányba és több mint hat órát tartott az út.

- A szerző felvétele

Gyorsvonatok csak augusztus közepétől?

Miként azt is csak a sajtóból sikerült megtudnunk, hogy Nagymaros és Szob között – a szakaszon a múlt hét csütörtökön bekövetkezett óriási sárlavina miatt –, csak augusztus közepén indul el leghamarább a vonatközlekedés, és az is majd csak egy vágányon. Addig tehát hiába is várunk gyorsvonatokra Párkányban. Szerkesztőségünk telefonon kereste a MÁV csoport szóvivőjét, de cikkünk megjelenéséig nem sikerült őt elérnünk. Az Új Szó továbbá írásban fordult több kérdéssel a Szlovák Államvasutak (ŽSR) szóvivőjéhez és a vasúti személyszállító (ZSSK) szóvivőjéhez is a kialakult helyzettel kapcsolatban. Mindkét igazgatóságról jelezték, hogy „dolgoznak a válaszokon”. Ha a vasúttársaságok reagálnak, cikkünket azonnal frissítjük.

- A szerző felvétele

EC vonatok a Budapest–Párkány–Pozsony–Prága vonalon már szerdától?

Cikkünk elkészültekor válaszolt kérdéseinkre a vasúti személyszállító vállalat szóvivője, Tomáš Kováč. A szóvivő úgy nyilatkozott, sajnálják a kialakult helyzetet és elnézést kérnek az utasoktól. Jelenleg arról tárgyalnak a magyar és a cseh kollégákkal, hogy mielőbb elindíthassák a nemzetközi gyorsvonatokat az eredeti vonalukon. Tehát. a szóvivő tájékoztatása szerint a Budapest-–Párkány–Pozsony-–Prága vonalon a tervek szerint már szerdától illetve csütörtöktől újraindulnának az EC vonatok. „Jelenleg arra várunk, hogy a magyar hatóságok kiadják a vonatkozó szakaszra a közlekedési engedélyt. Azonnal értesítünk mindenkit, ha új információkhoz jutunk” – közölte lapunkkal a ZSSK szóvivője.