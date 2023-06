Kigyulladt egy műanyaggyár Pozsony közelében (KÉPEK és VIDEÓ)

Közel 60 tűzoltó vesz részt az oltásban „Raktárépületben ütött ki tűz, polietilén anyagok és raklapok égnek” – tájékoztatott Katarína Križanová, az Országos Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) szóvivője.

A rendőrség a közösségi hálón arról számolt be, hogy az eddigi információk szerint egészségre káros anyagok nem égnek és nincs robbanásveszély, személyi sérülés nem történt. „A helyszínen van több rendőrjárőr is, irányítják a forgalmat. Kérjük a járművezetőket, hogy tartsák be a rendőrség utasításait. A tűz okát vizsgálják” – tette közzé a rendőrség.

A feketén gomolygó sűrű füst miatt az önkormányzat azt tanácsolta a település lakóinak, csukják be az ablakokat, és lehetőleg ne tartózkodjanak a szabadban.