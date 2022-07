Kiakasztotta a lakosokat a Tiszacsernyőben parkoló méregdrága autókkal teli szerelvény

A luxusautók némelyikének piaci értéke a háromszáz eurót is meghaladta - Németi Róbert felvételei

A szerelvény megérkezése után nemsokkal a mi szerkesztőségünkbe is több fotó és megjegyzés érkezett, a legtöbb embert elsősorban az zavarta, hogy a segítségre szoruló, hónapok óta az oroszok elnyomása alatt álló ukrán lakosok a háborús időkben is ilyen méregdrága autókat vásárolnak. Mivel nekünk is szemet szúrt a tiszacsernyői állomásra koránt sem jellemző rakomány, még július 4-én felkerestük a szállítmányért felelős állami Cargo teherfuvarozó vállalatot, hogy tájékoztathassuk a háború elől menekülő ukránok jólétéért aggódó szlovák honfitársainkat. Mivel egy privát megrendelésről volt szó, az üzletpolitika és az azzal párhuzamos titoktartás jegyében csak annyit árultak el nekünk, hogy az autókat Ukrajnába szállították tovább eladás céljából. „A szállítmány pontos részleteit az üzleti titoktartás jegyében nem oszthatjuk meg külső felekkel, annyit viszont elárulhatunk, hogy a gépjárműveket eladás céljából szállítjuk a szlovák-ukrán határ mentén található csapi állomásra. A szerelvényen látott gépjárművek közúti forgalomra vannak szánva, ami azt jelenti, hogy a megrendelő eladás céljából szállíttatta őket Ukrajnába” – közölte az Új Szóval Silvia Kuncová, a ZSSK Cargo kommunikációs szakembere.



Felelőtlen dezinformáció

Mivel a szállítmányról készült fotók és a hozzá írt téves információk futótűzként söpörtek vég a közösségi portálok privát profiljain és nyilvános csoportjaiban, a szlovák rendőrség által működtetett Álhírek és átverések (Hoaxy a podvody – Polícia SR) című hivatalos közösségi profilon július 12-én egy iróniával teli, ugyanakkor valós információkon alapuló közleményt osztottak meg a virtuális világban útjukat vesztett felhasználókkal. „Örüljünk együtt, hogy Oroszország agresszív inváziója ellenére az ukrán gazdaság továbbra is jól működik, és hogy a magánvállalkozók még mindig képesek üzletelni! Valószínűleg ezt akarta sugallni nekünk a Michal Németh névre hallgató közösségi fiók tulajdonosa is? A fiók tulajdonosa ugyanis egy fotósorozatot tett közzé, amelyen Ukrajnába tartó luxusautók láthatóak. A nyilvánosan elérhető közleményt száraz információkkal egészítette ki, hogy minden egyes jármű 100 000 eurót ér. A közleményt eddig több mint 4800 ember osztotta meg. A vita természetesen érzelmi alapú, az ukránokat támadja, és megkérdőjelezi a háborút. De mit is akart a szerző ezzel nekünk mondani? Talán azt, hogy az ukránoknak nincs szükségük segítségre, mert jól élnek? Hogy nézzük meg, mit vesznek? Miért kellene segítenünk nekik, hiszen teljesen hálátlanok! Vagy azt, hogy az ukrajnai magánvállalkozók még nem mentek csődbe, és hogy az Orosz Föderáció által példátlan módon kirobbantott háború ellenére próbálnak működni?” – olvasható a rendőrség által közzétett nyilatkozatban.



Téves állítások

A rendőrség tehát tíz pontban próbálta elmagyarázni a felhasználóknak a Tiszacsernyőben felbukkant szerelvény eredetét és okát, illetve azt, hogy miért nem szabad téves állításokat közzétenni. „Napokig próbáltuk kideríteni, hogy pontosan miről szóltak a képek. Ez a különbség köztünk és a manipulátorok között. Nem a kisujjunkból húzzuk ki az információkat, nem az emberi ösztönökre irányuló anyagokat tesszük közzé, hanem tényekkel dolgozunk. Sikerült kiderítenünk, hogy egy kereskedelmi szállítmányról volt szó, ami nem egyedi, hanem általában a lengyel-ukrán határon keresztül megy Ukrajnába, de ezúttal logisztikai okokból Szlovákián keresztül küldték. A szállítmány egy Szlovákiához közeli ukrán városba ment, ami azt jelenti, hogy a háború szinte nem is érinti. A címzett egy helyi exportőr cég volt. A helyi cég üzleti tevékenysége arra utal, hogy az autók más országok vásárlóihoz is eljuthatnak; tevékenysége nem csak az ukrán piachoz kapcsolódik. A közzétett fényképek nagyszerű bizonyítékai annak, hogy az Orosz Föderáció agresszív háborúja ellenére az ukrán gazdaság valahogy működik, különösen a nyugati részén. A magánvállalkozók még nem mentek mind csődbe. Hálásak lehetnek, hogy a határ menti városok nem egy második Mariupol. Néhány szlovákiai lakos még mindig az ukrán autók megszállottja. A mi utcáinkon keresik és filmezik azokat, a képeket pedig őrjöngve posztolják az internetre. Hogyan engedhették meg maguknak az ukránok, hogy autóval meneküljenek a háború elől? Mindannyiuknak el kellett volna sétálniuk, ugye?! Teljesen megdöbbentő, hogy a gazdag ukránok drága autókkal menekülnek, és hogy drága szállodákban szállnak meg Szlovákiában. Elképzelhetetlen, hogy nem hagytak mindent otthon, nem borították be magukat sárral, és nem jöttek sietve Szlovákiába, nehogy néhány szlovák féltékeny legyen rájuk. Hogyan lehetséges, hogy egy 40 milliós országban több a gazdag ember, mint az 5 milliós Szlovákiában? Igen, ez a felsorolás tele van iróniával, de valójában ez történik a világban. Társadalmunk egy része pontosan így gondolkodik. Cinikusan, empátia nélkül, nulla IQ-val és vigyorral az arcán úgy manipulálja az információkat és a körülötte élőket, mintha mi sem történne – és mindezt tudatosan vagy tudtán kívül az Orosz Föderáció javára. Oroszország a világ legnagyobb mai agresszoraként szállta meg Ukrajnát. Ez közvetlenül veszélyezteti Szlovákia biztonságát. Annak örülhetünk, hogy a NATO-ban vagyunk. Ukrajnában naponta ártatlan gyerekek halna, meg. A keleti városok eltűntek, egy modern Dante poklát élik, és még mindig vannak olyan szlovák állampolgárok, akik mindent megkérdőjeleznek. A történelem ugyanúgy emlékezni fog a hozzáállásukra, mint Putyin Oroszországának agressziójára” – olvasható a rendőrség által működtetett közösségi profil közleményében.