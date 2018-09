Kevés a képviselőjelölt, teljes listát egyetlen párt sem állított Királyhelmecen és Szentesben

Királyhelmec/Szentes | Soha ilyen kevesen nem jelöltették magukat az önkormányzati testületbe, mint a mostani választások előtt.

Királyhelmecen 2002-ben tizenhárman szálltak harcba a polgármesteri székért, a nyolc évvel ezelőtti választáskor hatan gondolták úgy, hogy képesek elvezetni a Bodrogköz legnagyobb települését, négy éve pedig már csak négy polgármesterjelölt volt. Idén a polgármester-választás még a kampány megkezdése előtt eldőlt, ugyanis Pataky Károlynak (Híd), a települést 2014 óta irányító közgazdásznak, nem akadt kihívója. A polgármesterjelöltek számának folyamatos csökkenésével a képviselőjelöltek száma is egyre alacsonyabb lesz. Míg a településen 2010-ben a tizenegy fős testületbe 71-en szerettek volna bekerülni, 2014-ben már csupán 46 képviselőjelölt volt, most mindössze 26-an versengenek a voksokért. Teljes listát egyetlen párt sem állított, a legtöbben a Híd és az MKP listáiról szeretnének bejutni a testületbe. Érdekesség, hogy a jelenlegi önkormányzatból 10-en most is mandátumot akarnak szerezni, az egyetlen kivétel, Peter Kuczmann (MKP) nem jelölteti magát.

Hasonló helyzet alakult ki a Királyhelmec tőszomszédságában található Szentesben is. A mintegy ezer főt számláló községet 2006-tól irányító Liszkai Gusztávnak (Híd–MKP–Smer) szintén nincs kihívója, a község első embere négy évvel ezelőtt is ennek a három pártnak a közös jelöltjeként győzött. A héttagú testület mind az 5 MKP-s és mind a két független tagja most is indul, rajtuk kívül csupán két másik függetlenként induló személy szeretne mandátumot szerezni. A korábbi nagyszámú jelölt visszafogottsága talán azzal is magyarázható, hogy Királyhelmecen és Szentesben is az elmúlt négy évben komoly fejlesztések zajlottak, és mindkét település mentes volt a botrányoktól. Királyhelmecnek négy év alatt kb. 6,5 millió euró támogatást sikerült szereznie a fejlesztések elvégzéséhez, ezen kívül saját forrásból is beruháztak. Szentesben Liszkai Gusztáv vezetése idején ugyancsak több fejlesztést valósítottak meg, a korábbi templomfelújításon, árvízvédelmi beruházáson és egyéb invesztíciókon kívül; csak ebben a négy évben a település tulajdonában lévő utak modernizációjára több mint 200 ezer eurót fordítottak, megújulhattak a kisiskola belső terei, 10 ezer euróért játszótér épül, a község központjában pedig jelenleg is zajlik egy 50 ezer eurós beruházás, melynek során egyebek mellett új parkolókat alakítanak ki.