Kéttonnás kőtömb zuhanhatott a jókai fiúra

Martina Kredatusová a Nagyszombati Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője tegnap úgy tájékoztatott, hogy délután ötkor riasztották a helyszínre a rendőrséget. A három fiú a falu szélén, Gombásoknak nevezett romos területen játszott. A magánterület a helyiek szerint is veszélyes a környék, mert az évek során szétlopkodták a berendezést, például a csatornafedelek is hiányoznak. Értesüléseink szerint a 15 éves áldozat felmászott a falra, megszédült és leesett, majd ráomlott a mintegy 1-2 tonnás kőtömb, amely agyonnyomta. A másik két fiú sokkos állapotban hazafutott, de nem tudták megmondani, hogy pontosan hol történt a baleset. A hivatásos tűzoltók és a helyi önkéntes egyesület tagjai speciális felszereléssel és kutyákkal is átvizsgálták a környéket. A lakosokat megrázta a tragédia, de azt mondják, hogy várható volt, hogy baleset történik a romos környéken.

A magánterület régóta foglalkoztatta a falu vezetését, ugyanis semmit nem tudtak kezdeni a romokkal. Az új tulajdonos azonban rendbe akarta tenni a környéket.