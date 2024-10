Keserédes emlékek a párkányi rendszerváltásról

Rendhagyó módon emlékeztek meg a Párkányi Városi Múzeumban az 1989-es rendszerváltásról, azaz a bársonyos forradalomról. Az akkori napokat felidézve Berta András fényképgyűjteményéből rendeztek tárlatot, ahol többek közt Alexander Dubček párkányi látogatását is felidézik, valamint a Párkányban akkor rendezett nagygyűlés hangulatát is. A kiállításon hétköznapi használati tárgyakat és egyenruhákat is megtekinthetünk a szocializmus utolsó évtizedéből, pillanatfelvételeken láthatjuk, hogyan zajlottak le a nyolcvankilences események a városban. A közszemlére tett tárgyak nagy része Kvitek Marián gyűjteményéből származik. A kiállítás megnyitóján viszont egy monodráma jelentette az igazi csemegét, a közelmúltban elhunyt Soóky László: A nagy (cseh)szlovákiai magyar forradalmi gulyásparti című, vérbő szatíráját adta elő Fandl Ferenc, a Miskolci Nemzeti Színház művésze. A vitriolos humorral megírt, társadalomkritikus darab nemcsak a szlovákiai magyarság görbe tükrét mutatja, hanem azt is, hogy mivé lett mára a rendszerváltás szellemisége, hová és miképp fejlődött (?) a demokrácia mostanáig. A megnyitó közönsége jól szórakozott, a kiállítás pedig nemcsak a párkányiak számára érdekes, hanem mindazoknak, akik megélték, tanúi voltak az akkori városi eseményeknek. A tárlatot november végéig tekinthetik meg az érdeklődők a múzeumban.