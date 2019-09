Keresik a szlovák iskola helyét

Tegnap Macházán találkoztak a belügyminisztérium és a Nagyszombati Járási Hivatal munkatársai, Ľudmila Lániková polgármester valamint a BKZ Polgári Társulás (a nagyszarvai szlovák szülők alapították) tagja. A csoport terepszemlét tartott.

Pellegrini iskolát ígért

Peter Pellegrini (Smer) miniszterelnök tavaly szeptemberi nagyszarvai látogatásakor személyes védnöksége alá vette a szlovák iskola megnyitását, azt ígérete, felépítését a miniszterelnöki tartalékából fogja finanszírozni. Egy évig azonban semmi sem történt. Az oktatási minisztérium a Nagyszombati Járási Hivatalra bízta, hogy előkészítse az új iskola felépítését. Macházán találtak egy erre alkalmas 1,2 hektáros telket, mely a település központjában, a községi hivatal tőszomszédságában található. Tulajdonjogilag rendezett, egy tulajdonosa van, aki hajlandó eladni. A nagy fákkal szegélyezett telek ideális lenne az iskolának. Gondot az ára okozhat, hiszen a falu talán legelőnyösebb telkéről van szó. Ľudmila Lániková közölte, a Pellegrinivel folytatott egyeztetésen anyagi kérdésekről nem esett szó, prioritást élvez viszont a szlovák gyerekek helyzetének orvoslása.

Üres a doborgazi iskola

Nem Macháza az egyetlen település, amely számításba jöhet a szlovák iskola megépítése kapcsán. Michaela Boďová, a belügyminisztérium vagyonjogi osztályának főigazgatója, Bystrík Stanko, a belügyminisztérium nagyszombati támogatási központjának igazgatója és Marta Gubrická, a Nagyszombati Járási Hivatal tanügyi osztályának a vezetője Doborgazra is ellátogatott, amely megpályázná a szlovák iskola megnyitását. Doborgazon néhány éve bezárt a magyar iskola, az üresen álló épületben alsó tagozatos szlovák iskolát lehetne nyitni. Bár az épület felújításra szorul, a beruházás értéke valószínűleg messze elmaradna egy új iskola megépítésének költségétől. Viszont a BKZ társulás kategorikusan elutasítja ezt a lehetőséget. „Hét falu körzeti iskolájáról van szó, és kizártnak tartjuk, hogy a gyerekek iskolalátogatása a komptól függjön. Két hete technikai okok miatt most sem közlekedik a komp Vajka és Keszölcés között. Ha az időjárási viszonyok miatt leáll a komp, akkor több mint 40 kilométert kellene buszozni a gyerekeknek reggel, hogy eljussanak Doborgazra és ugyanannyit haza. Nem egyeztünk bele abba, hogy Bősre járjanak a szlovák iskolába, ami »csak« 23 kilométerre van Nagyszarvától, viszont ez is egy órát venne igénybe” – magyarázta egy anyuka a BKZ társulásból. Doborgaz ellen szól az is, hogy a szülők teljes szervezettségű szlovák iskolát szeretnének, mert családonként általában két gyermeket nevelnek, és a köztük lévő korkülönbség miatt idővel a települések közti ingázás várna rájuk.

Két szlovák iskola

Valójában két szlovák iskolát is meg lehetne tölteni a régióba költöző szlovák szülők gyerekeivel. Doborgazon a szülők elmondása szerint jelenleg 44 óvodás van, a kétharmaduk szlovák szülők gyereke, a nevelés is két nyelven folyik.

Egyre többen költöznek ki a fővárosból a környékbeli magyar településekre, ugyanakkor állandó lakhelyük továbbra is Pozsonyban van. Amíg nem jelentkeznek be, az önkormányzatok több ezer eurós adóbevételtől esnek el, és nincs pénzük arra, hogy bővítsék a szolgáltatásaikat. Ha bejelentkeznek, akkor viszont nem tudják hova beíratni a gyerekeiket, mert nincs iskola. Ördögi kör ez, amelyet csak az önkormányzatok tudnának megoldani azzal, hogy minden nagyobb lakópark építését óvoda és iskola kiépítésével kötnének össze.

A pénteki terepszemle eredményéről a belügy és a járási hivatal munkatársai beszámolnak Denisa Saková (Smer) belügyminiszternek. A szlovák alapiskola végleges helyéről ezt követően születhet döntés.