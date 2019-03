Lég négy újabb falu szlovák gyerekeit várja

Ősztől Nagyszarva mellett már a Macházán, Tárnokon, Keszölcésen és Sárosfán élő gyerekek is járhatnak majd a légi szlovák alapiskolába, döntött csütörtökön a légi önkormányzat.

Somorjai nem

A gyerekek szlovák alapiskolai elhelyezése körüli bonyodalmak akkor kezdődtek, amikor 2017-ben a somorjai Bél Mátyás szlovák tannyelvű alapiskola, amely az említett falvak körzeti iskolája volt, somorjai állandó lakhelyhez kötötte a jövőbeni beiratkozás lehetőségét, kizárva ezzel a környező falvakban lakó gyerekeket. Ezt a lépését azzal indokolta, hogy a diákok létszáma már meghaladja az iskola kapacitását, így a jövőben csak somorjai állandó lakhellyel rendelkező gyerekek beiratkozását engedélyezi.

5 falu

Az utóbbi hetekben Macháza, Tárnok, Keszölcés, Sárosfa és Csallóközcsütörtök kérvényezte a légi önkormányzatnál, hogy csatlakozni szeretnének az iskolakörzethez. Macháza, Tárnok, Keszölcés és Sárosfa esetében 2-3 gyerek beiratkozására van kilátás a következő, 2019–2020-as tanévben. A testület egyhangúlag elfogadta ezeket a kérvényeket és beleegyezett az iskolakörzet szélesítésébe. Nem fogadta el azonban Csallóközcsütörtök kérvényét, mert itt jóval több, a következő két évfolyamban 6 illetve 13 gyerekről lenne szó, és ez a szám várhatóan növekedni fog a további tanévekben. „Mi elsősorban a helyi lakosok érdekeit tartjuk szem előtt. Minden légi lakosnak garantáljuk a szlovák vagy magyar nyelvű oktatás lehetőségét, választása szerint. Szívesen fogadjuk a környező falvak lakosait is, de csak olyan mértékben, amennyire az iskola kapacitása engedi. Természetesen azok a gyerekek, akik itt kezdik az első osztályt, biztosak lehetnek abban, hogy itt is fejezhetik be alapiskolai tanulmányaikat. Nagyszarvával március 31-én írjuk alá a szerződést a közös iskolakörzetről és ezt hamarosan követi a többi szerződés is” – nyilatkozta lapunknak Szitási Ferenc polgármester.

Ideiglenes megoldás

Ez azonban nem tartós megoldás. Szlovákiai törvények alapján a maximális létszám 42 gyerek két osztályban. Most a légi óvodába 38 gyerek jár, vagyis hamarosan itt is probléma lesz a környező falvakban lakó gyerekek befogadása, hiszen az iskolakörzet nem állandó állapot, bármikor felmondható, mint ahogyan történt ez a somorjai iskola esetében is.

A járás dönthet

A tiltakozó szülők álláspontja nem változott. „A légi iskolakörzet bővítését csak ideiglenes megoldásnak tartják, és az ideális szerintük az lenne, ha Nagyszarván nyitnának osztályokat a szlovák gyerekeknek, vagy teljes szervezettségű iskola épülne számukra” – mondta lapunknak Beáta Obradovičová, a szlovák szülőket képviselő PR Clinic ügynökség munkatársa.

Ezt az oktatási minisztérium szerint a járási hivatalnak kellene kezdeményeznie, ha az önkormányzatok nem tudnak megegyezni. „Hasonló helyzetet oldott meg a héten a kormány, amikor Richňava és Klukňava községek nem tudtak megegyezni az iskola létesítéséről. A döntés értelmében Richňaván épít iskolát az állam – tájékoztatta lapunkat az oktatási minisztérium. – Az ügy azonban a megyeszékhelyen működő járási hivatal hatáskörébe tartozik.”

Egyre több gyerek

Figyelembe véve a kiadott építkezési és letelepedési engedélyeket Légen a lakosság növekedése várható a következő években. „Mi már most bővítjük az óvodai pavilonokat, mert nyitottunk egy új utcát, ahol 54 ház fog épülni, ahova fiatal családok költöznek be, tehát nyilvánvalóan nőni fog az érdeklődés az óvodai helyek iránt is. Mire beköltöznek a családok az új házakba, addigra megépül az új óvodai pavilon is. Egy iskola felépítése pedig jó pár évig is eltart. Jó lenne, ha az érintett községek elgondolkoznának, összefognának, hogy mielőbb találjanak egy megfelelő helyet az új szlovák iskolának, mert biztosan szükség lesz rá a jövőben” – summázta a helyzetet a polgármester.