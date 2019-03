Új szlovák iskolát akarnak a Csallóközbe

Egy hónappal a beíratások előtt még mindig nem tudják biztosan, hová vihetik gyerekeiket azok a szülők, akik Nagyszarván szerettek volna szlovák osztályt nyittatni – állítja Lenka Žárová a szülők képviseletében. A polgári társulás szerint 15 leendő elsős elhelyezése kérdéses. A problémára már 2014 óta folyamatosan figyelmeztettek, mert a somorjai szlovák alapiskola helyhiányra hivatkozva azóta csak azokat a gyerekeket veszi fel, akiknek az állandó lakhelye Somorján van. A szlovák szülők korábban azt szerették volna elérni, hogy a nagyszarvai magyar alapiskolában nyissanak szlovák osztályt, ezt azonban az előző és a jelenlegi önkormányzati vezetés is elutasítja. László Zoltán, Nagyszarva polgármestere szerint három diákkal nem gazdaságos szlovák osztályt nyitni, ezért az önkormányzat Lég községgel alakított ki közös iskolakörzetet. „A nagyszarvai gyerekeket beírathatják a teljes szervezettségű légi szlovák alapiskolába” – közölte László Zoltán.

Szitási Ferenc, Lég polgármestere megerősítette, hogy Tárnok, Macháza, Sárosfa és Keszölcés is csatlakozna az iskolakörzethez. Erről március végén dönt az önkormányzat. Szitási Ferenc szerint az iskola kapacitásától függően igyekeznek minden diákot elhelyezni. Ugyanakkor azt nem tudja megbecsülni, mennyi időre jelenthet ez megoldást a Csallóközbe beköltözött szlovák családoknak, s mikor kerül ismét terítékre a magyar iskolák szlovák osztályokkal való bővítése. Lenka Žárová szerint a régióban tapasztalható építkezési bumm miatt ez csak ideiglenes megoldás. A szülők továbbra is úgy vélik, hogy a nagyszarvai magyar iskolában lenne hely szlovák osztályok számára, vagy a településen működő menekülttáborban alakíthatnák ki a szlovák alapiskolát. Az a létesítményt azonban a belügyminisztérium stratégiai komplexuma, így ez nem jöhet számításba. „Az egyetlen és egyben a legköltségesebb megoldás egy új, teljes szervezettségű szlovák alapiskola létrehozása lenne. Anyagi támogatásra Peter Pellegrini kormányfőtől és Ľubomír Petráktól, a parlament oktatási bizottságának smeres elnökétől is kaptunk ígéretet” – mondta Lenka Žárová.

Egy új szlovák iskola a megoldás Szitási Ferenc és László Zoltán szerint is, az viszont már nem egyértelmű, hogy melyik faluban építhetnék fel.

Csődöt mondott az állam és valamennyi szerve

– állítja a BKZ Polgári Társulás, mely Nagyszarván szeretett volna szlovák osztályt, illetve szlovák alapiskolát kialakítani. Lenka Žárová, a polgári társulás tagja szerint már minden létező fórumon megpróbálták elérni a szlovák osztály megnyitását. Az önkormányzat elutasítását követően a járási hivatalt, a megyét, a kormányfőt, az államfőt, a gyermekombudsmant és a parlamenti pártokat is megkeresték, de nem jutottak előbbre. „Nem segített rajtunk az oktatási törvény módosítása sem” – mondta Žárová. Pedig a módosítás a Nagyszarván kialakult helyzetre reagált. Ideiglenesen Lég fogadhatja be a körzet szlovák kisdiákjait. Kérdéses viszont, hogy a régióban zajló építkezések miatt mikor telik meg a település teljes szervezettségű szlovák iskolája.

A régió polgármesterei és a polgári társulásba tömörülő szlovák szülők szerint egy új teljes szervezettségű szlovák alapiskola megépítése jelenthetne megoldást. Ugyanakkor Žárová szerint már az előrejelzések szerint ez sem fog zökkenőmentesen menni. „Több településen érdeklődtünk az új iskola kapcsán, jobbára azt állítják, nincs iskolaépítésre alkalmas telkük” – közölte Žárová. Hozzátette, számukra már teljesen mindegy, mely településen épül fel a szlovák iskola, csak végre oldódjon meg ez a probléma.

László Zoltán, Nagyszarva és Szitási Ferenc, Lég polgármestere megerősítette, hogy a régió településvezetői egyeztetnek az új szlovák iskolát illetően. „Néhány polgármester Macházát tartja alkalmasnak, ott még óvoda sincs, viszont a település elutasítja az iskola építését” – közölte László Zoltán.

Egyelőre a régió települései nem tudnak megállapodni a szlovák iskolát illetően, melynek megépítése Szitási Ferenc szerint a legjobb forgatókönyv alapján is akár 2-3 évig is elhúzódhat. Ugyanakkor ezt a lépést kénytelenek lesznek meglépni a csallóközi települések. „A körzet polgármesterei pontosan tudják, 2010–2012 óta mennyi építkezési engedélyt adtak és adnak ki. Az új házakba 80 százalékban fiatal párok költöznek, erre reagálni kellene. Légen pályázunk az óvoda bővítésére, most még van kapacitásunk, de négy év múlva már problémát okozhat a gyerekek elhelyezése” – mondta Lég község első embere.