Kempelen Farkasról nyílt kiállítás a kassai Technikai Múzeumban

Kassa | Kempelen Farkas feltaláló életét és művét mutatja be a legújabb kiállítás a kassai Szlovák Technikai Múzeumban. A pozsonyi születésű polihisztor Mária Terézia egyik kedvenc embere volt. A kiállítás, amelyen a feltaláló híres találmányainak modelljeit – többek között a sakkozó Törököt, a gőzturbinát és a beszélőgépet – mutatják be, a 'Kempelen Farkas – A pozsonyi Da Vinci' nevet viseli.

„Kempelen története olyan különleges és lenyűgöző, hogy úgy döntöttem, megosztom a világgal. Elkészíttettem azoknak a találmányoknak a modelljét, amelyekről fennmaradt valamilyen kép vagy dokumentáció. A kiállítással azt szerettem volna bemutatni, hogy a híre ellenére Kempelen nem egy sarlatán, hanem egy nemzetközi jelentőségű felvilágosodott személyiség volt" – mondta Andrej Groll, a kiállítás tervezője és a Kempelenopolis polgári társulás munkatársa.

A sakkozó Török megalkotása óta, amelyet Kempelen Mária Terézia szórakoztatására készített Pozsonyban, már 250 év telt el. Az eredeti gép, amelyet egy belül elrejtett sakkozó irányított, 1854-ben az Egyesült Államokban elégett. A látogatók a gép másolatát tekinthetik meg, egy rövid videóval, amelyben bemutatják, hogy hogyan működött. Kempelen maga is többször felhívta az emberek figyelmét, hogy a gép nem más, mint illúzió. Sokak szerint a feltaláló többi találmánya méltatlanul a Török árnyékába került.

„Több területen is Kempelené az elsőség – övé az első gőzturbina-szabadalom, az első beszélőgép, az első használható, vakok számára készült nyomtató, vagy az első fülkés illúzió mutatvány" – sorolta Groll.

A múzeum látogatói azt is megtudhatják, hogyan oldotta meg Kempelen a pozsonyi vár vízellátását, hogyan tervezett pontonhidat a Dunára, liftet a szolnoki sóbányába vagy mozgatható ágyat a beteg Mária Teréziának. Kempelen ezen kívül verseket és színműveket is írt, kiváló rajzoló és rézmetsző volt, ezért a Bécsi Képzőművészeti Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta. A sikeres köztisztviselői karrierjét erdélyi helytartóként fejezte be.

A kiállítás június 30-ig tart. Ján Melich, a múzeum igazgatóhelyettese elmondta, hogy a Fő utcai múzeumban minden szombaton és vasárnap csoportos körbevezetést is kínálnak alap- és középiskolás csoportoknak, valamint a nyilvánosságnak. „A kassai sakk-klubbal együttműködve pedig minden hónap utolsó vasárnapján, délután három órakor szimultán sakkbajnokságot rendezünk a nyilvánosság számára" – mondta Melich.

A Kempelenről szóló kiállítás tavaly a Pozsonyi Közlekedési Múzeumban volt megtekinthető. A kassai kiállítás egy plusz elemet is tartalmaz, méghozzá a feltaláló híres könyvének, Az emberi beszéd mechanizmusának az első, 1791-es francia kiadását.