Keleten is népszerű a #Trashtag szemétszedő kihívás

Egyetlen épeszű ember sem szeretné, ha környezetét ellepné a szemét. A hulladék termelése sajnos továbbra is növekszik, de ami még annál is rosszabb: sokan nem értékelik a természetet és a környezetet, és ott szórják szét a szemetet, ahol élnek. Szerencsére azokból is sok van, akik épp ellenkezőleg gondolkodnak, és a szemetelés helyett inkább a kialakult helyzet orvoslását, megoldását keresik.

A modern társadalomban már gyerekkorban a környezetvédelemre tanítják az embert, de ahogy telnek az évek, egyesek elfelejtik a tanultakat. Autózás közben kidobják a kiürült szendvicses dobozokat vagy a műanyag flakonokat, természetjárás során ott hagyják a nassolnivaló csomagolópapírját, persze olyanokból is bőven akad, akik egy egész rakatnyi háztartási hulladékot dobnak ki az út menti bokrokba vagy az erdő mélyére. A próbléma nem újkeletű, az emberek ezelőtt is szemeteltek. A folyamatosan növekvő hulladék-termelésnek már nemcsak vizuális, hanem kézzel fogható, saját bőrünkön tapasztalható negatív kihatásai is vannak. A környezetvédők évtizedek óta harcolnak a problémával, az állami szervek is egyre komolyabb lépéseket hoznak a hulladéktermelés visszafordítása érdekében, legújabban pedig egy, a közösségi portálokon terjedő szemétszedő kihívás toboroz hétköznapi embereket a környezet megtisztítására. A feladat mindössze annyiból áll, hogy lefotózunk egy olyan helyet, ahol rengeteg szemét van, majd össszeszedjük a szemetet. A takarítás után ugyanabból a szögből egy újabb fotót készítünk. Mivel egy fotó ezer szóval is felér, a fotókon látható különbség az esetek többségében nem sok magyarázatot kíván.

A szemét a kuka mellett landol

„Mivel napjainkban minden településen rendszeres szemétgyűjtés működik, nem értem azokat, akik a szemetes helyett inkább a természetbe dobják ki a szemetet. Persze nemcsak a háztartási szemét okoz gondot, hanem azok a dolgok is, amelyeket az emberek általában menet közben szórnak szét. A falunk határában található tó partján több szemétkuka is van, de ennek ellenére sokan a vízbe, a tó menti területre, a bokrokba vagy a szántóföldre dobják a szemetet” – nyilatkozta lapunknak Iván Béla battyáni lakos, aki párjával néhány óra leforgása alatt öt zsáknyi szemetet gyűjtött össze a tó partján.

A fiatalember azt szeretné, ha az emberek végre felfognák a helyzet súlyát, és a szemetelés helyett inkább a probléma megelőzésére vagy orvoslására fektetnék a hangsúlyt. „Az interneten terjedő #Trashtag nevű kihívás egy nagyon jó példa arra, hogyan lehet az embereket ösztönözni a környezetvédelemre. Félreértés ne essék, a takarításról készített fotókkal az emberek – köztünk én és a párom is – nem önmagukat próbálják fényezni, hanem inkább a hulladék összegyűjtésére hívják fel a figyelmet. Mivel a közösségi portáloknak hatalmas vonzóereje van, a szóban forgó kihívás rengeteg embert képes mozgósítani” – mondta Iván Béla.

Az erdőket is megtisztítják

A Föld napja (Április 22. - a szekr. megj.) alkalmából április 11-én csütörtökön a Szlovák Horgásszövetség Tiszacsernyői Szervezete, Battyán község önkormányzata és a Latorca Tájvédelmi Körzet egy közös akció keretében egész napos szemétgyűjtésre invitálja a környezetükért tenni akarókat. Ahogy azt Román István, a tiszacsernyői szervezet elnöke lapunknak elmondta, a Tisza és a Latorca folyók menti területeken és a környező erdőkben állandó gondot okoz a felgyülemlő hulladék, ezért néhány tagjuk folyamatos szemétgyűjtéssel, szervezetileg pedig legalább évente egyszer egész napos hulladékgyűjtő rendezvénnyel próbálják orvosolni a helyzetet. „Társulatunk elnökeként is azt kell mondjam, hogy nemcsak a környező települések lakosai, hanem a folyókhoz érkező horgászok is sok szemetet hagynak maguk után. Igyekszünk felhívni az emberek figyelmét a problémára, de csak nagyon nehezen értik meg. Észrevételeim szerint már javult a helyzet, de egyes részeken továbbra is sok a hulladék” – nyilatkozta lapunknak az elnök. A csütörtöki akció keretében a Battyán felől vezető erdei út menti területet tisztítják meg. A gyülekezőre a falu községi hivatala előtt, reggel hét órakor kerítenek sort, melyre minden segítőkész önkéntest szeretettel várnak.