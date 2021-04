Kedvező visszajelzések a szülőktől és sikeres beíratási eredmények

„Az ötven beíratott leendő tanulóból negyvenegy érsekújvári lakhelyű. Érkeznekhozzánkgyerekekaz érsekújvári járásbeli Andódról és Kamocsáról, ahol nem működik alapiskola, valamint Udvardról és a komáromi járásbeli Naszvadról is” – tájékoztatott Priskin Zoltán iskolaigazgató. Az érsekújvári magyar nevelési nyelvű óvodákon kívül néhány gyerek az önkormányzati szlovák nevelési nyelvű óvodákból érkezett. A koronavírus-helyzet ellenére sikeres beíratási kampánya volt a járási székhely egyetlen magyar tannyelvű alapiskolájának, a leendő elsősöket és családjukat online bemutató órákra várták. Számos iskolacsalogató kisfilmet is készítettek, hogy az érdeklődők betekintést nyerjenek az intézmény mindennapjaiba. Priskin Zoltán elmondta, több mint ezren kísérték figyelemmel a rendszeres online bemutatóikat. Meggyőzőnek bizonyultak ezek a prezentációk, hiszen rendkívül kedvező visszajelzéseket kaptak a családoktól. Van remény arra, hogy idén talán megtarthatják a szabadban tervezett hagyományos iskolai juniálist, amelynek évek óta fontos közösségépítő szerepe van az érsekújvári magyarok körében. A pedagógusok, szülők, leendő és jelenlegi, valamint egykori tanulók nagy találkozásáról van szó, számos játékos és sportvetélkedővel, zenei programmal. Érsekújvárban 2020-ban 46 iskolaköteles gyereket írattak be, ebből ötnek kértek halasztást, és 2019- ben az 54 beíratott gyerekből nyolc kapott halasztást. Az iskola vezetése elégedett az idei eredményekkel, szeptemberben ismét párhuzamos osztályokat nyithatnak az első évfolyamban.

Izgalmas iskolahívogató programmal lepték meg a nagycsoportos óvodásokat, a leendő magyar elsősöket az udvardi Majthényi Adolf Alapiskolában is, az iskola honlapján mesenézést, különféle készségfejlesztő feladatokat kínáltak a gyerekeknek. Szőgyényi Lívia iskolaigazgató elmondta, az óvodában közösen dolgozták ki a feladatokat a gyerekek, de mások is bekapcsolódtak a munkába, mivel a helyi televízióban is közzétették a feladványokat. Udvardon kedden 22 leendő elsőst írattak be a magyar szülők az alapiskolába, ám a visszajelzések szerint további, ősztől iskolaköteles gyerekek érkeznek még az iskolába, így két párhuzamos osztályt nyithatnak az első évfolyamban. Egy osztályt azoknak az iskolakezdőknek, akiknek szükségük van felzárkózni, valamint egy erősebb osztályt, ahová a valamivel felkészültebb tanulók járnak.

Tavaly 13 elsőst hoztak el beíratni a szülők, végül a jelentkezők száma nőtt, és 20 első osztályossal kezdhették az idei tanévet. Udvardon a szülők ugyancsak előzetes időpontban érkeztek az iskolába, hogy elkerüljék a találkozást más beíratásra érkezőkkel.