Kedden nyit a dunaszerdahelyi Thermalpark

A központi válságstáb hétfőn jelentette be, hogy szerdától a fürdők is kinyithatnak, de kevés idő maradt a felkészülésre. Dunaszerdahelyen fokozatosan nyitnak, a strandfürdő kempingjében és a szállodában is fogadják a vendégeket, keddtől pedig a fürödni vágyók is belépőt válthatnak.

Jó gazdasági eredmények

Kiváló gazdasági eredményekkel zárta az évet a Thermalpark, amely az ország negyedik legnyereségesebb fürdője lett. Hájos Zoltán polgármester szerint ez a kemény munkának, a jó menedzselésnek, és a kiváló szolgáltatásoknak köszönhető. A polgármester arra is rámutatott, hogy megtérültek a korábban elvégzett beruházások. Tavaly a határon átnyúló Cultacross projektnek köszönhetően tovább növelték a pihenőterületet a strandon, és új lehetőségeket is ad a fejlesztés. A Thermalpark tavalyi forgalma meghaladta az 5,008 millió eurót, a kiadások pedig 4,226 millió euróra rúgtak. Nőtt a fürdő látogatottsága, a bevételek több mint 16 százalékkal túlszárnyalták a tavalyi eredményeket.

„Optimizmussal tekintünk az idei évre, de maradjunk a földön”

– jelentette ki a polgármester azzal kapcsolatban, hogy a kényszerszünet jelentősen befolyásolja majd az idei gazdasági eredményt, amely nem csak az időjárástól, hanem az esetleges újabb hullámok megjelenésétől is függ. A város költségvetésében 70 ezer euró bevétellel számolnak a strandfürdőtől, ez azonban egyelőre nem vándorol a város kasszájába, hanem a vállalatnál marad pénzügyi tartalékként.

Egymillió euró kiesés

Somogyi Gábor, a Thermalpark igazgatója elmondta, gazdaságilag felkészülten érte őket a koronavírus miatti korlátozás, ezért tíz hét leállás után sincsenek egzisztenciális gondjaik. Azt viszont megjegyezte, hogy ez elmúlt időszakban 450 ezer euróba került a fürdő üzemeltetése, bevételük viszont nem volt.

„Januárban és februárban is pozitív rekord született, márciusban pedig már negatív. A bevételkiesésünk a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva eléri az egymillió eurót”

– mondta Somogyi Gábor.

Az igazgató megjegyezte, hogy a kormány válságkezelésének részeként a fürdők a többi vállalkozáshoz hasonlóan a koronavírus járvány okozta bevételkieséstől függően kérhettek támogatást. A szlovákiai fürdők nagy része négy kategóriába sorolható: a nagy vállalatcsoportok részeiként működő fürdők, a kis- és középvállalkozások (KKV), azok a fürdők, amelyekben az önkormányzat tulajdonrésze meghaladja a 25 százalékot, így nem minősülnek KKV-nak, valamint a költségvetési forrásokat is élvező önkormányzati tulajdonú cégek, amelyek a strandfürdők üzemeltetése mellett egyéb tevékenységet is folytatnak. Az igazgató korábban elmondta, jelenleg csak a járulékos szervezetként működő cégek nem kapnak bértámogatást, a gazdasági társaságként üzemelő strandfürdők viszont jogosultak erre a típusú segítségre.

Lokálpatriotizmus a fürdőben

A Thermalpark napi vendégeinek átlagosan 15 százaléka dunaszerdahelyi, körülbelül ugyanennyit tesz ki a külföldi látogatók aránya is. „A hazai idegenforgalomnak szüksége van a helyi lakosokra” – hangsúlyozta a lokálpatriotizmus fontosságát Somogyi Gábor.

Az igazgató azt is elmondta, hogy a kényszerleállás, és az elhúzódó nyitás ugyan országos szinten nagy károkat okozott, de a nyári foglalások nagy részét nem mondták le a vendégek. „Júliusra jelenleg ötven százalékos a foglaltságunk, és folyamatosan érdeklődnek az emberek” - folytatta Somogyi Gábor.

Több kiadás, drágább belépő

A szigorú közegészségügyi szabályok betartása miatt drágább lesz a fürdő üzemeltetése, és új emberekkel is számolnak a nyári idényben. A Thermalpark nem építette le az alkalmazottai számát, és a tavalyi évhez képest öt-hat új embert is felvesznek, mivel a szokásosnál még többet kell fertőtleníteni, és tájékoztatni kell az érkezőket a szabályokról. Mérsékelten emelkedik a belépődíj ára, Somogyi Gábor megjegyezte, hogy nem a koronavírus által okozott kiesés, hanem a drágább üzemeltetés, a növekvő bérköltségek miatt döntöttek az áremelés mellett.

Ilyen lesz a strandolás

Az előírások szerint a szokásosnál többször kell fertőtleníteni a gyakran használt felületeket a fürdőben, korlátozni kell a zárt területen lévő vendégek számát, a pihenőzónákban is tartani kell az egyes csoportok közötti kétméteres távolságot. Dunaszerdahelyen ez alapján egyszerre csak tizenkét ember tartózkodhat a strandfürdő recepcióján, a többieknek az ajtó előtt kell sorakozniuk. Somogyi Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy a Cultacross projektnek köszönhetően tovább nőtt a pihenőfelület a strandon, összesen 19 hektáros területen pihenhetnek a vendégek. A tervek szerint a projekt keretében revitalizált tó egy részét is megnyitják a fürdőzőknek. Ősszel újabb fejlesztéseket terveznek a Thermalparkban, ezek sorsa egyelőre a gazdasági eredményektől függ.