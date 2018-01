Kassaiak alig jelentkeznek az ipariba

Kassa | A legtöbb diák továbbra is a vidéki alapiskolákból érkezik a kassai Szakkay József Szakközépiskolába, közismert nevén az ipariba, Kassáról idén is csak egy-két jelentkezőre számítanak.

Az intézmény igazgatója elmondta, a 2018/19-es tanév ígéretesnek mutatkozik, az iskola iránt érdeklődő diákok száma ugyanis hasonló tendenciát mutat, mint az előző három-négy évben. A több mint 145 éves múltra visszatekintő tanintézménybe Rimaszombattól Nagykaposig érkeznek diákok. „A 2011/12-es és a 2014/15-ös tanév között átlagosan 35 elsősünk volt, de a Magyarországról szerzett tehetséggondozási és szakoktatási ösztöndíj bevezetése óta átlagosan másfélszeresére nőtt a diákok száma. A 2015/16-os tanévben 54, a 2016/17-esben 45, a jelenlegiben pedig 54 diák választotta iskolánkat. A következő tanévben a jelentkezők száma az eddigi felmérések szerint összesen 71” – nyilatkozta Matej Éva igazgató. A kassai diákok száma továbbra is minimális. „Kassa egyetlen magyar tanítási nyelvű alapiskolájából általában legfeljebb egy, de van, hogy egyetlen diák sem jelentkezik hozzánk. Egyre többen jönnek keletről, de az LDV vállalattal közös ösztöndíjprogramnak köszönhetően nyugatabbról is nagy az érdeklődés. Kassáról mindig is kevés diákunk volt, ennek egyik oka, hogy a magyar tannyelvű alapiskola és gimnázium egy épületben, közös igazgatás alatt működik. A gyerekek kilenc éven át ott tanulnak, ezért legtöbbjük számára természetes, hogy a gimnáziumot választják” – magyarázta az igazgató. Hozzátette, jelenleg négy gimnazista érdeklődik az ipari kereskedelmi akadémiája iránt, de ez a szám nem mérvadó. Csurkó Éva, a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola igazgatója szintén alátámasztja, hogy a náluk felcseperedő diákok nagyon ritkán mennek más középiskolába. „Van, hogy egy-két gyerek az iparit választja, de többségük nálunk tanul tovább” – közölte lapunkkal Csurkó Éva. A gimnáziumba jelenleg 145 diák jár, és a felmérések azt mutatják, hogy a következő tanévet 35 elsőssel kezdik.