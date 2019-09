Kassai iparisták nyerték a WRO robotolimpiát

Ugyan a kassai Ipariban mindössze egy hónapja szerepel a tantárgyak között a robotika, az iskola diákjai már most nagy sikereket aratnak. A kedden megrendezett World Robotic Olympiad országos bajnokságon az első helyen végeztek, így 2019. november 8-10. között ők képviselik Szlovákiát Magyarországon, Győrben a WRO világdöntőn. Mivel a kassai iparistáknak eddig valóban nem sok köze volt a robotok programozásához, a diákok eredményét Matej Éva, az iskolai igazgatója óriási sikerként könyvelte el. „Én a napi teendőim miatt csak az éjszakai órákban értesültem a hírről, de a diákok másnap szerettek volna meglepni vele. A verseny előtt hétfőn hosszasan elbeszélgettem a csapatunkat felkészítő kollégákkal. Nem volt kérdéses, hogy a fiúk egy viszonylag gyors és ügyes robotot építettek, nagy reményekkel engedtük el őket a versenyre, de nem hittük volna, hogy elsők lesznek. Persze, azzal is tisztában vagyunk, hogy a győzelemhez némi szerencse is kell, de a kellő felkészülés nélkül az nem sokat ér. Nagyon örülünk az eredményeiknek, és már azon dolgozunk, hogyan készítsük fel őket a világdöntőre” – nyilatkozta lapunknak Matej Éva.

Több robot, új lehetőségek

Néhány hete beszámoltunk arról, hogy a tanintézmény egy Interreg pályázat révén nemrégiben három robotkészlettel gazdagotott, melyek az igazgató szerint azt bizonyítják, hogy komolyan foglalkoznak a tantárgy oktatásával. „A robotika oktatását szeptemberben kezdtük el. Jelenleg hat robotkészletünk van, melyekből kettőt a versenyekre viszünk, a maradék négyet pedig az órákon használjuk. Ez a tantárgy elsősorban a diákok csapatmunkáját, közös ötletelését és gondolkodását, valamint kommunikációját erősíti. Már az első héten kiderült, hogy élvezik az órákat, hiszen igazi fellazulást jelent a komoly szaktantárgyak mellett. Robotikai tankönyveink egyelőre nincsenek, azonban a tanáraink képzéseken vesznek részt, hogy színvonalas legyen az oktatás” – tette hozzá az igazgató.

Határ a csillagos ég

A versenyző csapatot az iskola két pedagógusa, Kovács Andrea és Dedinský Lídia mentorálja. „Az első órán megismerkedtünk a szettekkel, azzal, miből állnak és mi mindent lehet belőlük felépíteni. A megadott feltételek alapján megépítették az első robotot, most pedig azt tesztelik, mi mindenre képes a szerkezet. Egy hosszú és rázós folyamat legelején vagyunk, de kellő szorgalommal és kitartással bármit elérhetünk. Az igaz, hogy a fiúk magabiztosan vágtak neki a versenynek, de még így is nagy meglepetés volt, hogy elsők lettek. Mivel egyelőre csak néhány iskolában tanítják a robotikát, mi is fel tudjuk venni velük a versenyt. A szakkörökre is több diák jelentkezett, mint az előző években, és ha így folytatjuk, akkor csak a csillagos ég szabhat nekünk határt” – mondta a nyertes csapat mentora.

Ismétlés a tudás anyja

Bodor Levente végzős iparista, a nyertes csapat legidősebb tagja szerint minden a gyakorláson múlik. „A verseny a robot összerakásával kezdődött, de mivel mi ezt jól begyakoroltuk, játszi könnyedséggel megoldottuk a feladatot. A programozási résznél már akadt némi nehézség, főleg a robot vezérlésének finomítása okozott kisebb-nagyobb gondot. A pálya nehéz volt. A legkomolyabb ellenfelünk talán a somorjai csapat volt. Egyforma pontszámmal végeztünk, de a gyorsaságunknak köszönhetően mi kaparintottuk meg az első helyet” – jelenette ki büszkén a nyertes csapat tagja, végezetül azt mondta, már alig várják a következő versenyt, és mindent megtesznek az újabb sikerért.

A WRO robotolimpia világszerte több mint 60 ezer fiatalt mozgat meg. A rendezvénysorozat azzal a céllal jött létre, hogy közelebb hozza az általános és középiskolásokat a természettudományos tantárgyakhoz, a mérnöki vagy informatikai szakmák választására ösztönözze őket. A versenyek egy sportesemény izgalmát ötvözik a speciális robotok tervezésével, építésével és programozásával.