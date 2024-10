Kamil Šaško egészségügyi miniszter: a betegek nem válhatnak a tiltakozó orvosok túszaivá

„Egyetlen percig sem lesznek veszélyben a szlovákiai betegek. Egy becsületes orvos családból származom. Nem hiszem el, hogy a szlovákiai orvosaink elhagynák a munkahelyüket és sorsukra hagynák a szlovákiai betegeket. Mert a hazai orvosok számára elsőrendű a betegek érdeke. Folynak a tárgyalások, keressük a mindenki számára megfelelő megoldásokat. Lesz egy megbízottam, egy úgynevezett meghosszabbított kezem, aki ellátogat az állami kórházakba, tárgyal azok vezetőivel és dolgozóival: orvosokkal, egészségügyi nővérekkel és más kórházi alkalmazottakkal” – hangsúlyozta Kamil Šaško. Utalt továbbá Robert Fico kormányfő szerdai kijelentésére, miszerint a kórházak részvénytársaságokra történő transzformációja nem a legfőbb prioritás. Elsősorban arra fókuszálnak, hogy a szlovákiai egészségügy, így az egészségügyi dolgozók helyzete is javuljon, megbecsültnek érezzék magukat és ne külföldön keressenek érvényesülési lehetőséget. Szlovákia 2700 orvosa adta be felmondását, Érsekújvárban 253 orvosból 83 csatlakozott a tiltakozáshoz október 29-én. Amennyiben nem vonják vissza a felmondásukat, december végén távoznak a kórházból. Kamil Šaško a csütörtöki sajtótájékoztatón azt is elmondta, az egészségügy helyzetének stabilizációja a prioritások egyike, emellett hangsúlyt kell helyeznie a fejlesztésekre, az egészségügyi dolgozók képzésére. A sajtó kérdésére az orvosok felmondása kapcsán hangsúlyozta, minden helyzetre fel van készülve. Konstruktív légkört szeretne teremteni, ahol mindenki meghallgatja a másik felet.