Júniustól szeptemberig 1,1 millió utas fordult meg a pozsonyi repülőtéren

„Az idei szezon az első három legjobb között volt. 1,1 millió utast szállítottunk. Ez jelentős mérföldkő az utasok számát tekintve, hiszen az eredmények megközelítik a 2018/2019-es legsikeresebb szezont” – mondta Novota.

A nyári szezon legerősebb hónapja a július volt, amikor 327 687 utast szolgált ki a repülőtér. A legforgalmasabb nap július 28-a volt, amikor egy nap alatt 12 602 utas indult és érkezett. Júliusban az egymilliós utasszámot is átlépte a repülőtér.

A repülőtér igazgatója úgy véli, az év vége előtt elérheti a kétmilliót az utasok száma. „A 2018/2019-es rekord eléréséhez azok az úti célok hiányoznak, ahová jelenleg a katonai konfliktus miatt nem indulnak gépek, például Ukrajnába vagy Oroszországba. Ha ezek a járatok újra elindulhatnak, az jelentősen megnövelni fogja a pozsonyi repülőtérről induló utasok számát” – tette hozzá Novota.

Roman Berkes, a Szlovák Utazási Irodák, valamint az Utazási Irodák Szövetségének elnöke azt mondta, ő is sikeres szezonra számít. „Még várjuk a Statisztikai Hivatal adataira, de az utazási irodák és utazásszervezők szempontjából már most sikeresnek mondhatjuk a szezont. A tavalyi volt az eddigi legjobb év, túlszárnyaltuk a 2019-es szezont is. Az utazók száma meghaladta a 800 ezer főt, és joggal remélhető, hogy az idei év is felülmúlja a tavalyi eredményeket” – tette hozzá Berkes.