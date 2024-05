Június 15-e után állítják fel az új szabadtéri színpadot Párkányban

Az új szabadtéri színpad lényegében egy fém konstrukciós, csörlőszerkezettel ellátott, fedett építmény, mely viszont mozgatható és tűzbiztos, a legújabb műszaki előírásoknak is megfelel – közölte lapunkkal Németh Lívia, a Štúrovo – Parkan TDM (turisztikai desztinációs menedzsment) igazgatója. A színpad 60 ezer euróba került, ebből 45 ezer eurót pályázaton nyertek a közlekedési minisztériumtól, a maradék összeget pedig a szervezet saját költségvetéséből, tagdíjakból és egyéb bevételekből fedezték. A közbeszerzést azért csak idén írták rá ki, mert három évvel ezelőtt, amikor egy új színpad szükségessége felmerült, először csak a puszta emelvényről volt szó, de aztán egy új tetőszerkezet és egyéb szükséges elemek is növelték a betervezett végösszeget. „Csak a dobogó maga kb. 25 ezer euróba került volna. De közben az igények is változtak és azt is figyelembe kellett venni, hogy modern, a szcenikai, hangosítási, fénytechnikai eszközöknek jobban megfelelő, azokat jobban kiszolgáló építmény legyen. Úgy, hogy semmi se ázzon be, legyenek mozgatható, állítható részek, tűzbiztos, és ha kell, mobil legyen a szerkezet. Épp ezért az elnyert pályázati összeget saját erőből ki kellett egészítenünk, ezt viszont már csak az idei költségvetésből tudtuk biztosítani. A közbeszerzés lezajlott és már aláírtuk az adásvételi szerződést is“ – taglalta az igazgatónő. Az új szabadtéri színpad a Štúrovo – Parkan TDM tulajdona, de ha szükségük lesz rá, akkor a szervezet többi tagja, más községek is tudják majd használni, mert mobil, szétszedhető és más helyszínen újra összerakható, felépíthető. Természetesen a fő helye a párkányi sétálóutcán lesz, itt építik fel majd június 15- 20 között. Felvetésünkre, miszerint kár, hogy az új színpad semmivel sem lesz nagyobb a jelenleginél, Németh Lívia úgy reagált, tény, hogy manapság egyes produkciók jóval nagyobb teret igényelnek. De azért 8x6 méteres alapterületű az új szerkezet is, mert a nagyságát a főtérhez és a korzó közvetlen környékéhez kellett szabni, ráadásul ennek tűzbiztonsági és műszaki szabályai is vannak. Nem beszélve arról, hogy ettől nagyobb alapterületű színpad jóval drágább lett volna. Az új szabadtéri színpad tehát már a Párkányi Zenei Nyár produkcióit is kiszolgálja majd, minden olyan kulturális rendezvényt, melyet a fürdővendégek és a helyiek is megtekintenek a korzón.