Júliusban minden érsekújvári óvoda nyitva tart

Nyári nyitva tartás

A legutóbbi önkormányzati ülésre beterjesztett javaslat a szülők, az óvodapedagógusok és a fenntartó számára egyaránt elfogadható volt. „A fenntartó és az óvodák vezetése előzetesen egyeztetett, és ennek eredményeként július 1-jétől 31-ig minden városi óvoda üzemel, a Vágóhíd utcai óvodán kívül. Ez az óvoda július 1-től 11-ig lesz nyitva, és július 12-től 31-ig nem üzemel” – olvasható a városi óvodák nyári nyitva tartását szabályozó javaslatban. A Vágóhíd utcai óvodát látogató gyerekek július második felében a Széchényi György utcai és a Györki utcai óvodát látogathatják. Augusztus 1-jétől 10-ig minden városi óvodában fogadják a gyerekeket. Ezt követően nyár végéig minden városi fenntartású óvodát bezárnak, kivéve a Vágóhíd utcai óvodát, melyet augusztus 11-től 24-ig ismét üzemeltetnek. A következő tanévre augusztus 25-től 31-ig készülnek fel az óvodák, ebben az időszakban nem fogadnak gyerekeket, a városi óvodákat szeptember 2-án nyitják meg újra.

Kényszerszünet után

Egy évvel ezelőtt a testület egyetértett az óvodapedagógusok azon kérésével, hogy augusztusban egyetlen városi óvoda se üzemeljen. A városi óvodák alkalmazottai azzal indokolták kérésüket, hogy rengeteg szabadnapjuk halmozódott fel. Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere végül mégsem írta alá a határozatot, mert a szülők heves tiltakozását váltotta ki. Érsekújvárban hét önkormányzati óvoda van, 2019-ben úgy oldották meg a helyzetet, hogy júliusban négy, augusztusban két óvoda működött a nyári szünidőben. A testület később a koronavírus-helyzetben már nem foglalkozott ezzel a témával. Klein Ottokár elmondta, ha életbe lépett volna a testület határozata, csak egynyári megoldásról lehetett volna szó, mert az érsekújvári családoknak a nyár folyamán is szükségük van óvodai ellátásra. Tavaly, a koronavírus-helyzetben augusztus 21-ig minden városi óvoda üzemelt, ezt követően az intézmények dolgozói felkészültek a szeptemberi nyitásra. Minden érsekújvári óvodás a saját intézményét látogathatta a nyár folyamán, nem kellett gyűjtőóvodába menniük néhány hétre. Előzetes felmérések szerint idén is lesz igény a nyári óvodai ellátásra. A harmincas éveiben járó Anikótól és férjétől megtudtuk, egyik kislányuk négyéves, a másik ősztől iskolaköteles, mindketten a vendéglátóiparban dolgoznak és örülnek, hogy ismét dolgozhatnak. A nagyszülők egészségi okok miatt csak néhány napra vállalják az unokák felügyeletét, így örömmel fogadták, hogy a nyári szünet nagy részében lesz óvodai ellátás a városban.

Felkészültek a nyárra

Halász Ágotánál, a Csodaország Polgári Társulás magán óvodájában hétfőn délelőtt a gyerekek egy része a homokozóban alkot, a fiúk kismotorokon száguldoznak, vagy a csúszdánál játszanak. Az egyik kislány a kennelben hűsölő házőrző kutyákkal barátkozik. A központot mintegy húsz gyerek látogatja. Tavaly a válsághelyzet miatt a magán intézményt csak júniusban nyithatták meg, ezért a nyár folyamán is fogadták a gyerekeket. Halász Ágota elmondta, két hét kivételével idén is üzemel a magán óvoda júliusban és augusztusban. Csak július utolsó és augusztus első hetében zárnak be. Egyelőre még nem tudják, tudnak-e fogadni máshonnan érkező gyerekeket is a nyár folyamán, de ha csak néhány szülő igényelné a felügyeletet pár nap erejéig, eleget tudnak tenni a kérésüknek.

A szülők és az óvodapedagógusok egyaránt örömmel fogadták, hogy lassan minden visszatér a régi kerékvágásba. Beszélgetéseink során alig esik szó nyári szabadságokról. A meglévő munkahelyek megtartása, új munkalehetőségek vállalása, a lassan lemerülő családi tartalékok feltöltése foglalkoztatja inkább a fiatal családokat.